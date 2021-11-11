Двух нападавших на журналистов в "Укрэксимбанке" восстановили в должностях

Соответствующий приказ был подписан 9 ноября. В тексте документа указано, что внутренне расследование в банке завершено.

Сотрудники "Укрэксимбанка" — директор отдела банковской безопасности Игорь Тельбизов и начальник управления внутренней безопасности Олег Осипов — ранее были отстранены от выполнения служебных обязанностей после нападения на журналистов программы "Схемы" 4 октября. Однако сейчас они уже вернулись к своей работе. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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В банке подтвердили то, что уволенных сотрудников восстановили в должностях. Эти люди проходят по делу, которое было инициировано после обращения журналистов "Схем" — проект журналистских расследований Радио Свобода и UА: ПЕРШИЙ.

9 ноября был подписан приказ о восстановлении упомянутых лиц в их должностях. В тексте приказа отмечается, что внутреннее расследование в банке завершено.

Ранее сообщалось, что Тельбизова отстранили от должности, но об отстранении Осипова руководством банка информации не поступало. Вместе с тем, этого человека официально обвиняют по уголовному делу о нападении на сотрудников прессы.

Следствие предполагает, что сотрудники банка незаконно изымали журналистские материалы и техсредства, препятствовали работе журналистов, а также совершали насильственные действия без причинения телесных повреждений.

Сейчас уже проведено досудебное расследование и дело направлено в суд. Предварительное слушание состоится 29 ноября.

Ранее Фокус сообщал, что по делу о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке" обвинения предъявлены четырем гражданам. Голосеевская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении четырех граждан Украины, которых следствие подозревает в том, что они препятствовали работе журналистов на территории банковского учреждения.