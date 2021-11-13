"Укрексімбанк" звільнив Тельбізова, якого зустрічали напередодні оваціями (відео)

Рішення ухвалило правління банку після звернення наглядової ради. Окрім Тельбізова, посаду втратив ще один фігурант нападу на журналістів – Олег Осипов.

Не встиг керівник Департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігор Тельбізов під гучні овації співробітників фінустанови повернутися на своє місце роботи, як наступного дня прес-служба банку повідомила, що його звільнено. Без посади залишився і начальник управління внутрішньої безпеки Олег Осипов, який разом із Тельбізовим 4 жовтня цього року напав на журналістів "Схем".

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"12 листопада 2021 року Наглядова рада АТ "Укрексімбанк" на своєму позачерговому засіданні, вивчивши обставини інциденту, що стався 11 листопада 2021 року в головному офісі Банку за участю Тельбізова І. Г. та працівників Департаменту банківської безпеки Банку і став предметом обурення громадськості, звернутися до Правління Банку для вжиття заходів щодо негайного припинення трудових відносин Банку з Тельбізовим І. Г. та Осиповим О. Л", – йдеться у повідомленні банку.

Йдеться про кадри, де Тельбізов заходить до банку під оплески співробітників. Запис розлетівся Мережею та у ЗМІ, викликавши хвилю обурення українців.

"Ця тварина під шалені овації та улюлюкання заходить до головного офісу банку, як справжній герой. Він не воював на фронті, не рятував життя – він катував журналістів, щоб знищити касету з інтерв'ю Мецгера", – написав у соцмережі народний депутат Гео Лерос, який опублікував відео.

[ + – ] Повернення Ігоря Тельбізова до банку після поновлення на посаді

Під час засідання члени Наглядової ради дійшли висновку, що Тельбізов та Осипов такими діями довели, що вони "не здатні належним чином виконувати свої обов'язки, передбачені їх посадовою інструкцією в результаті, серед іншого, нерозуміння вимог та положень Кодексу етики та корпоративних цінностей Банку, та наявність конфлікту між особистими інтересами та інтересами Банку".

Розглянувши рекомендацію Наглядової ради, правління АТ "Укрексімбанк" ухвалило рішення звільнити обох співробітників на підставі "виявленої невідповідності працівника займаній посади та роботі (п. 2 ч. 1 ст 40 КЗпП України)".

Нагадаємо, 4 жовтня цього року журналісти програми "Схеми" записували інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером у його кабінеті. Журналіст Кирило Овсяний поставив незручне запитання Мецгеру. Після цього голова фінустанови наказав охороні прибрати камери та дістати з них касети. Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора "Схем" Олександра Мазура, забрали обидві камери, карти із записом інтерв'ю, що потім були відформатовані.

Інцидент став надбанням громадськості та набув гучного резонансу. Наглядова рада "Укрексімбанку" звільнила Мецгера, а Голосіївська окружна прокуратура Києва інкримінувала йому і прес-секретарю Володимиру Пікалову незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів та технічних засобів з метою перешкоджання журналістській діяльності.

Тельбізова та Осипова звинуватили у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів та навмисному вчиненні насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень. (частини 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 КК України).

На час розслідування двох останніх усунули від виконання своїх обов'язків, але після його завершення вони повернулися на роботу.