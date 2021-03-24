В центре Киева горит ресторан (фото, видео)

Из здания эвакуировали 10 человек, движение по Саксаганского перекрыто.

В центре Киева произошел пожар по улице Саксаганского, 38. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Возгорание возникло на крыше двухэтажного здания ресторана, существует угроза распространения огня на второй этаж строения.

Во время тушения пожара эвакуировали 10 человек. В процессе тушения задействованы 14 единиц техники и 54 человека личного состава, пострадавших нет.

Из-за пожара в Киеве полностью заблокировано движение по Саксаганского.

Напомним, 11 марта, в Киеве на Броварском проспекте в Гидропарке возник пожар в деревянном здании. Ранее в Киеве около отеля "Экспресс", который находится на углу бульвара Тараса Шевченко и улицы Симона Петлюры, вспыхнул сильный пожар. Горела пристройка к зданию отеля, площадь которой около 30 квадратных метров.