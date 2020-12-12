В центре Киева горит пристройка к отелю "Экспресс" (видео)

По словам очевидцев, в момент съемки видео на место ЧП еще не прибыла ни одна пожарная машина.

Около полудня 12 декабря в Киеве около отеля "Экспресс", который находится на углу бульвара Тараса Шевченко и улицы Симона Петлюры, вспыхнул сильный пожар.

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС столицы, пылает пристройка к зданию отеля, площадь которой около 30 квадратных метров.

По словам очевидцев, которые сняли пожар на видео, на момент съемки на месте происшествия пожарных еще не было.

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"Грандиозный пожар прямо в центре Киева. Горит торговый павильон около жд-касс и гостиницы "Экспресс" на бульваре Шевченко. Ни одной пожарной машины на момент съемок видео", — написала Анастасия Браткова, которая сняла видео пожара.