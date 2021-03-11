В киевском Гидропарке сгорели домики яхт-клуба (фото)

На месте происшествия работают 26 спасателей и 6 единиц техники.

В четверг, 11 марта, в Киеве на Броварском проспекте в Гидропарке возник пожар в деревянном здании. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"11 марта в 13:56 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о пожаре на проспекте Броварском, что в Деснянском районе столицы", – говорится в сообщении.

Спасатели заявили, что горит 2-этажное деревянное здание с распространением огня на рядом расположенные здания. По данным сайта Информатор, горят деревянные домики яхт-клуба.

Тушение пожара осложняется тем, что основные конструкции зданий деревянные и огонь распространяется довольно быстро.

Площадь пожара составляет 300 кв. м. На месте происшествия работают 26 человек личного состава и 6 единиц техники.

В 15:21 пожар был локализован. Ликвидация пожара пока продолжается.

Отметим, ранее в Киеве около отеля "Экспресс", который находится на углу бульвара Тараса Шевченко и улицы Симона Петлюры, вспыхнул сильный пожар. Горела пристройка к зданию отеля, площадь которой около 30 квадратных метров.