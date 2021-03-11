У київському Гідропарку згоріли будиночки яхт-клубу (фото)

На місці події працюють 26 рятувальників і 6 одиниць техніки.

У четвер, 11 березня, у Києві на Броварському проспекті в Гідропарку виникла пожежа в дерев'яній будівлі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"11 березня о 13:56 в оперативно-координаційний центр надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Броварському, що в Деснянському районі столиці", — йдеться в повідомленні.

Рятувальники заявили, що горить 2-поверховий дерев'яний будинок із поширенням вогню на поруч розташовані будівлі. За даними сайту Інформатор, горять дерев'яні будиночки яхт-клубу.

Гасіння пожежі ускладнюється тим, що основні конструкції будівель дерев'яні та вогонь поширюється досить швидко.

Площа пожежі становить 300 кв. м. На місці події працюють 26 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки.

О 15:21 пожежа була локалізована. Ліквідація пожежі поки триває.

Зазначимо, раніше в Києві біля готелю "Експрес", який знаходиться на розі бульвару Тараса Шевченка та вулиці Симона Петлюри, спалахнула сильна пожежа. Горіла прибудова до будівлі готелю, площа якої майже 30 квадратних метрів.