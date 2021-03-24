У центрі Києва горить ресторан (фото, відео)

З будівлі евакуювали 10 осіб, рух по Саксаганського перекрито.

У центрі Києва сталася пожежа по вулиці Саксаганського, 38. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Загоряння виникло на даху двоповерхової будівлі ресторану, існує загроза поширення вогню на другий поверх будівлі.

Під час гасіння пожежі евакуювали 10 осіб. У процесі гасіння залучені 14 одиниць техніки і 54 людини особового складу, постраждалих немає.

Через пожежу в Києві повністю заблокований рух по Саксаганського.

Нагадаємо, що 11 березня в Києві на Броварському проспекті в Гідропарку виникла пожежа в дерев'яній будівлі. Раніше в Києві біля готелю "Експрес", який розташований на розі бульвару Тараса Шевченка і вулиці Симона Петлюри, спалахнула сильна пожежа. Горіла прибудова до будівлі готелю, площа якої близько 30 квадратних метрів.