У Києві побили журналіста в call-центрі: поліція почала розслідування (відео, фото)

Як очевидно з відео, четверо невідомих напали на журналістів, а пізніше до них приєднався і п'ятий. У підсумку інцидент вилився в криваву бійку.

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У п'ятницю, 8 березня, у Печерському районі Києва напали на журналістів, які з'ясовували інформацію про діяльність call-центру. Про це повідомляє поліція міста Києва.

Згідно з попередніми даними, журналісти проєкту "СтопКор" отримали інформацію про те, що в одному з офісів бізнес-центру "Алмаз", що розташований на вулиці Алмазній на Печерську, найімовірніше, діє незаконний call-центр. Вони вирішили перевірити ці відомості, однак коли приїхали за вказаною адресою, то між представниками медіа та людьми, які перебували в офісі, виник конфлікт. У результаті, як очевидно з відео, розміщеного в мережі, один із журналістів отримав тілесні ушкодження.

Що відомо про конфлікт

Судячи з відео, спершу представників ЗМІ намагалися не пустити до приміщення, а коли вони все ж таки потрапили всередину, працівники call-центру почали згортатися і виносити всю техніку та документи, а потім — просто панічно тікати. Журналісти викликали поліцію.

Поки поліцейські зі слідчо-оперативної групи заповнювали документи, четверо невідомих напали на журналістів. Згодом до них також приєднався п'ятий. У підсумку інцидент вилився в криваву бійку. Нападники намагалися вибити з рук медійників техніку, а також завдали одному з репортерів удар в обличчя.

Фото: Скриншот

Поліція Києва відреагувала на факт побиття журналіста — розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 345-1 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо журналіста).

Фото: Скриншот

Поліцейські повідомили, що наразі встановлюються всі учасники інциденту та детальні обставини.

Як повідомив Доценко, на місці події присутній адвокат — якась Вікторія Миколаївна, котра стверджує, що має договір із власником приміщення. Також стали відомі дані одного з нападників: Коваль Кирило Романович.

Фото: Скриншот

"Свою посаду назвати цей чоловік відмовляється: стверджує, що він начебто просто "небайдужий громадянин", але, схоже, насправді ініціатор штовханини є одним із працівників "колл-центру", — пишуть журналісти "СтопКору".

Фото: Скриншот

Поліцейські повідомили, що наразі встановлюються всі учасники інциденту та детальні обставини.

Що відомо про "СтопКор"

Нагадаємо, проєкт "СтопКор" уже не перший рік висвітлює діяльність шахрайських call-центрів, що орудують у столиці та інших великих українських містах, і проводить власні розслідування щодо походження таких "контор". Як стверджують журналісти, їхні сліди часто ведуть у країну-агресор.

Нещодавно в торговельному центрі Cosmo Mall журналісти "СтопКора" викрили чергових шахраїв, які розмістили в ТЦ "call-центр". За словами репортерів, щойно співробітники "офісу" побачили журналістів, вони швидко вдягнули куртки і втекли з приміщення. Шахраї також відмовилися давати коментарі.

Крім того, у вересні 2023 року команда "СтопКора" виявила шахрайський офіс у Києві, розташований у ТЦ Capital і, можливо, пов'язаний із колишнім політичним діячем часів Віктора Януковича — Дмитром Табачником.

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