В купальнике и балаклаве: Ким Кардашьян переняла у Канье Уэста модный прием (фото)

Ким Кардашьян ранее признавалась, что не может найти свой индивидуальный модный стиль. После развода с Канье Уэстом она, похоже, до сих пор с ним не определилась.

44-летняя бизнесвумен и многодетная мать Ким Кардашьян продолжает раздавать огня, публикуя новые и все более откровенные снимки, где наследует не только стиль Бьянки Цензори, но и своего бывшего мужа Канье Уэста. В этот раз знаменитость, на страницу в Instagram которой подписаны 359 миллионов человек, порадовала поклонников новой фотоссесией.

На кадрах она продемонстрировала свою пышную грудь в откровенном белом купальнике и камуфляжной маске, позируя на открытом воздухе. Ким дополнила образ аксессуарами в виде ожерелья-чокера из жемчуга з крестами и розового браслета дружбы.

Звезда подняла руки, чтобы продемонстрировать свою тонкую талию, и завершила свой ансамбль парой бежевых сапог.

"Камуфляж", – гласит короткая подпись к посту.

Кардашян уже не впервые копирует стиль Канье и Бьянки. Она неоднократно появлялась в откровенных облегающих вещах и даже в шубе на голое тело, как это любит делать Цензори. Ранее Ким призналась, что у нее были "панические атаки" по поводу поиска своей модной идентичности после развода, поскольку во время брака ее внешностью от начала и до конца занимался Уэст.

Ким и Канье расстались в феврале 2021 года после шести лет брака. У пары – четверо детей: 11-летняя Норт, восьмилетний Сейнт, шестилетняя Чикаго и пятилетний Псалм.

Через несколько недель после того, как их развод был завершен в ноябре 2022 года, Канье связал себя узами брака с Бьянкой, которая работает архитектором в его компании Yeezy. В скором времени музыкант собирается повторить свадебные клятвы, поведя Цензори под венец "почти обнаженным".

Не так давно Ким Кардашьян шокировала подписчиков, устроив откровенную фотосессию со своей новой технологической игрушкой, которую усадила за руль Tesla Cybertruck.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян снялась в рекламе нижнего белья со старшей сестрой