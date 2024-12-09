58-летняя Синди Кроуфорд продемонстрировала фигуру в купальнике (фото)

Знаменитость отдыхала с мужем в Мексике. Пара состоит в браке более 20 лет.

58-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд продемонстрировала фигуру в купальнике во время отдыха. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов проводила время в компании своего мужа на пляже в Канкуне, Мексика. К Синди присоединился 62-летний бизнесмен Рэнди Гербер.

В красном бикини Кроуфорд продемонстрировала свою подтянутую фигуру, дополнив пляжный образ темными солнцезащитными очками и блестящим браслетом.

Ее фирменные каштановые пряди спадали на плечи.

Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер женаты с 1998 года. Они стали родителями двоих детей — дочери Кайи и сына Пресли. До этого Синди несколько лет была замужем за актером Ричардом Гиром.

Синди Кроуфорд с мужем Фото: Getty Images

Дочь Рэнди Гербера и его избранницы также строит карьеру в модельной отрасли, как и сын. Кроме этого, Кайя снялась в сериале "Палм-Рояль", в фильме "Вавилон", в сериале "Американская история ужасов" и спин-оффе "Американские истории ужасов". Они с мамой время от времени вместе выходят на красные дорожки.

Напомним, Синди Кроуфорд показала, как выглядит без макияжа.

Также Фокус писал о редком свидании Синди Кроуфорд с мужем.