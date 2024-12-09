58-річна Сінді Кроуфорд продемонструвала фігуру в купальнику (фото)

Знаменитість відпочивала з чоловіком у Мексиці. Пара одружена понад 20 років.

58-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд продемонструвала фігуру в купальнику під час відпочинку. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів проводила час у компанії свого чоловіка на пляжі в Канкуні, Мексика. До Сінді приєднався 62-річний бізнесмен Ренді Гербер.

У червоному бікіні Кроуфорд продемонструвала свою підтягнуту фігуру, доповнивши пляжний образ темними сонцезахисними окулярами та блискучим браслетом.

Її фірмові каштанові пасма спадали на плечі.

Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер одружені з 1998 року. Вони стали батьками двох дітей — доньки Кайї та сина Преслі. До цього Сінді кілька років була одружена з актором Річардом Гіром.

Сінді Кроуфорд з чоловіком Фото: Getty Images

Донька Ренді Гербера та його обраниці також будує карʼєру в модельній галузі, як і син. Окрім цього, Кайя знялася в серіалі "Палм-Рояль", у фільмі "Вавилон", у серіалі "Американська історія жахів" і спін-оффі "Американські історії жахів". Вони з мамою час від часу разом виходять на червоні доріжки.

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд показала, як виглядає без макіяжу.

Також Фокус писав про рідкісне побачення Сінді Кроуфорд з чоловіком.