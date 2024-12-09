58-річна Сінді Кроуфорд продемонструвала фігуру в купальнику (фото)
Знаменитість відпочивала з чоловіком у Мексиці. Пара одружена понад 20 років.
58-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд продемонструвала фігуру в купальнику під час відпочинку. Про це пише Daily Mail.
Зірка подіумів проводила час у компанії свого чоловіка на пляжі в Канкуні, Мексика. До Сінді приєднався 62-річний бізнесмен Ренді Гербер.
У червоному бікіні Кроуфорд продемонструвала свою підтягнуту фігуру, доповнивши пляжний образ темними сонцезахисними окулярами та блискучим браслетом.
Її фірмові каштанові пасма спадали на плечі.
Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер одружені з 1998 року. Вони стали батьками двох дітей — доньки Кайї та сина Преслі. До цього Сінді кілька років була одружена з актором Річардом Гіром.
Донька Ренді Гербера та його обраниці також будує карʼєру в модельній галузі, як і син. Окрім цього, Кайя знялася в серіалі "Палм-Рояль", у фільмі "Вавилон", у серіалі "Американська історія жахів" і спін-оффі "Американські історії жахів". Вони з мамою час від часу разом виходять на червоні доріжки.
Нагадаємо, Сінді Кроуфорд показала, як виглядає без макіяжу.
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