Kozak Siromaha розповів, що про неминучість війни він знав ще майже 20 років тому. До того часу він особисто, втім як і багато інших наших співгромадян, мав росіян за братній народ.

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Ще у 2006 році український співак етностилю Олександр Люббоженко, відомий під творчим псевдонімом Kozak Siromaha знав, що війна з Росією неминуча. Про це він розповів OBOZ.UA,

За його словами, кримські татари вже тоді передбачали ворожий напад на Україну. Музикант сприйняв це попередження як щось абсурдне, адже вважав росіян "братами", але з того часу готувався до війни.

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"Про війну я дізнався ще у 2006 році. Тож готувався і морально, і фізично", — розповів представник Війська Запорізького Низового Козацтва Kozak Siromaha.

Він пояснив, що попередження він отримав у Криму під час гастролей із мандрівним театром.

Kozak Siromaha у танковому батальйоні 93-ї ОМБр "Холодний Яр"

"Місцеві жителі, кримські татари, попередили нас про наближення лихих годин для України", — зауважив співак, додавши, що у той час подібні думки багатьма українцями, і ним й тому числі, вважалися нісенітницею, адже росіяни були "братнім народом".

Нагадаємо, раніше вокаліст гурту Танок на майдані Конґо, волонтер та письменник Олександр Сидоренко, відомий як Фоззі, розповів, як війна змінила українських артистів.

Також Фокус писав, що гітарист рок-гурту Burned Time Machine з Полтави Мирослав Щербак опинився у центрі скандалу через свої дописи в соцмережах. Після шквалу критики гурт припинив співпрацю зі своїм музикантом.