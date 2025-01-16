Kozak Siromaha рассказал, что о неизбежности войны он знал еще почти 20 лет назад. К тому времени он лично, впрочем, как и многие другие наши сограждане, имел россиян за братский народ.

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Еще в 2006 году украинский певец в этностиле Александр Люббоженко, известный под творческим псевдонимом Kozak Siromaha знал, что война с Россией неизбежна. Об этом он рассказал OBOZ.UA,

По его словам, крымские татары уже тогда предвидели вражеское нападение на Украину. Музыкант воспринял это предупреждение как нечто абсурдное, ведь считал россиян "братьями", но с тех пор готовился к войне.

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"О войне я узнал еще в 2006 году. Поэтому готовился и морально, и физически", — рассказал представитель Войска Запорожского Низового Казачества Kozak Siromaha.

Он пояснил, что предупреждение он получил в Крыму во время гастролей со странствующим театром.

Kozak Siromaha в танковом батальоне 93-й ОМБр "Холодный Яр"

"Местные жители, крымские татары, предупредили нас о приближении плохих времен для Украины", — отметил певец, добавив, что в то время подобные мысли многими украинцами, и им в том числе, считались ерундой, ведь русские были "братским народом".

Напомним, ранее вокалист группы Танок на майдане Конго, волонтер и писатель Александр Сидоренко, известный как Фоззи, рассказал, как война изменила украинских артистов.

Также Фокус писал, что гитарист рок-группы Burned Time Machine из Полтавы Мирослав Щербак оказался в центре скандала из-за своих постов в соцсетях. После шквала критики группа прекратила сотрудничество со своим музыкантом.