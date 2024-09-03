Казак Сиромаха о воспитании детей, казацких привычках и отношении к артистам за рубежом: эксклюзивное интервью Фокусу

Певец Александр Люббоженко, более известный под сценическим именем Казак Сиромаха рассказал Фокусу о своем туре по селам, казацких ритуалах, воспитании детей и рекламе украинской культуры.

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Певец Казак Сиромаха рассказал в эксклюзивном интервью Фокусу, о планах снова пойти на фронт, своем туре по Америке и украинским селам, а также почему он постоянно ходит в шароварах.

1. Казак Сиромаха — это сценический образ или состояние души?

Это моя природная натура, на сцене я артист, а в жизни казак. Еще с 2005 года мой учитель и наставник дал приказ побрить голову и оставить чуб.

2. Вы позиционируете себя настоящим украинским казаком. Как устроен ваш быт? Есть ли какие-то казацкие традиции дома? Вы постоянно ходите в шароварах?

Я постоянно хожу в шароварах, потому что не люблю узкие джинсы с детства, люблю свободную одежду. И одежду настоящего также трансформирую под казацкий стиль, мне от этого весело и приятно. Моя одежда — это реклама украинской культуры.

Настоящий казацкий быт, это простая жизнь и возвышенное мышление. Мы не стремимся к обогащению, мы пользуемся тем, что дает Господь. Никому не завидуем, главное поддерживать чистоту дома и в голове, остальное не так важно.

Казак Сиромаха Фото: Прес-служба

3. Вы по образованию портной. Ваша одежда, кто ее вам создает? Сколько тратите не одежду и ее создание? Сколько стоит ваш самый дорогой образ?

По образованию я хореограф и портной, но шьет также моя жена или родители моих учеников. Не помню сколько стоит, но, например, мой жупан и синие шаровары сделаны из итальянской ткани. Казаки никогда не чурались заимствовать что-то из других стран, экспериментировать. У меня есть шаровары из американского джинса, в них не жарко даже летом ходить.

4. Тур по селам Украины. Вы бесплатно давали концерты за которые другие платят деньги. Как возникла идея и почему? В каких селах побывали? Ваше видение украинского села сегодня? Какие люди были у вас на выступлениях?

Я очень люблю украинские села и знаю их потребность, задача артиста поддерживать людей в трудное время и мы должны поддерживать людей на всех уровнях. К тому же, мы готовились к выпуску первого альбома, это очень нам помогло вдохновиться на создание концепции.

Мы побывали примерно в 30 селах, все нас принимали очень тепло: пекли караваи, накрывали столы. Большое спасибо нашим людям.

Относительно видения украинского села... Мы должны избавиться от алкоголя, вкладывать энергию любви в нашу плодородную землю, сотрудничать с природой. А города должны делать все, чтобы поддерживать села, приезжать в гости, развивать внутренний туризм, делать взаимный обмен.

Казак Сиромаха Фото: Прес-служба

5. У вас вышел дебютный альбом с Гордеем Старухом. Как тур по селам повлиял на этот альбом?

Тур по селам дал понимание, каким должно быть настроение альбома, "VYTYNANKA" получилась именно такой, какой мы ее задумывали еще до того, как появились первые песни. Мы отправляли альбом различным музыкальным критикам, известным режиссерам, актерам, и получили положительные оценки. Но самое главное, что альбом понравился ребятам военным, это самая весомая оценка творчества.

6. Вы отправляетесь в тур по Америке? Расскажите о своих планах и ожиданиях.

Я уже нахожусь в Америке, в первую очередь приезжаю к украинцам. Но также понимаю как у американцев приковано внимание к Украине, поэтому делаем все, чтобы быть достойными ее представителями. Также мы собираем средства для бригады "Магура", нужен 1 млн гривен.

7. Сколько и чем зарабатывает на жизнь Казак Сиромаха? На что тратит деньги?

Я сейчас не концентрируюсь на заработках. В наше время надо немножко потерпеть и жертвовать, чтобы построить сильное общество и армию.

8. У вас трое сыновей. Расскажите, сколько им лет, чем увлекаются? Готовы ли были бы отдать их в армию?

Мои дети сейчас ходят в школу, обычные мальчишки, какими были все мы. Когда вырастут, сами выберут свой путь, я не буду мешать и отговаривать никогда не буду.

Казак Сиромаха Фото: Пресс-служба

9. Вы имеете опыт военной службы, ведь вы принимали участие в АТО. Были ли мысли во второй раз пойти на фронт?

Конечно были такие мысли, однако судьба всегда возвращала к выступлениям. С самого начала полномасштабной у ребят было много запросов, мы их покрываем как можем благотворительными мероприятиями. Но, в первую очередь, спасибо за это людям, без людей ничего бы не было.

10. Тема мобилизации актуальна как никогда. Как относитесь к мобилизации артистов?

Думаю, нет правильного ответа. Кто-то собирает много средств, кто-то занимается МПЗ, кто-то берет оружие. В любом случае, каждый должен делать вклад.

11. Есть мужчины-артисты, которые уехали за границу. Например, Потап, Иван Дорн, Олег Винник. Как относитесь к ним и их жизни за границей?

Никак не отношусь. Если они помогают, то молодцы, если же просто занимаются своими делами, не мне их судить.

12. Ваше мнение, когда ждать конца войны? И верите ли вы в победу Украины?

Будущее, как и прошлое, нам не принадлежит. Не будем забегать вперед, есть определенные задачи здесь и сейчас. Я верю в победу Украины и желаю чтобы каждый человек верил в это, мы не должны держать страха, в этом наша сила.

Напомним, ранее мы писали, что Марина Аристова дала эксклюзивное интервью Фокусу в котором рассказала о пластической операции, отношениях с бывшим и еще одной беременности.

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