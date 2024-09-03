Козак Сіромаха про наміри повернутися в армію та те, чому постійно в шароварах: ексклюзивне інтерв'ю Фокусу

Співак Олександр Люббоженко, біль швідомий під сценічним ім'ям Козак Сіромаха розповіла Фокусу про свій тур селами, козацькі ритуали, виховання дітей та рекламу української культури.

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Співак Козак Сіромаха розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу, про плани знову піти на фронт, свій тур Америкою та українськими селами, а також чому постійно ходить у шароварах.

1. Козак Сіромаха — це сценічний образ чи стан душі?

Це моя природна натура, на сцені я артист, а в житті козак. Ще з 2005 року мій вчитель і наставник дав наказ побрити голову і лишити чуба.

2. Ви позиціонуєте себе справжнім українським козаком. Як влаштований ваш побут? Є якісь козацькі традиції вдома? Ви постійно ходете в шароварах?

Я постійно ходжу в шароварах, бо не люблю вузькі джинси з дитинства, люблю вільну одежу. І одежу сьогодення також трансформую під козацький стиль, мені від того весело та приємно. Моя одежа – це реклама української культури.

Справжній козацький побут, це просте життя і возвишене мислення. Ми не прагнемо до збагачення, ми користуємось тим, що дає Господь. Нікому не заздримо, головне підтримувати чистоту вдома і в голові, інше не так важливо.

Козак Сіромаха Фото: Прес-служба

3. Ви за освітою кравець. Ваш одяг, хто його вам створює? Скільки витрачаєте не одяг та його створення? Скільки коштує ваше найдорожче вбрання?

За освітою я хореограф і кравець, але шиє також моя дружина або батьки моїх учнів. Не пам’ятаю скільки коштує, але, наприклад, мій жупан і сині шаровари зроблені із італійської тканини. Козаки ніколи не цуралися запозичувати щось з інших країн, експерементувати. У мене є шаровари з американського джинсу, у них не спекотно навіть влітку ходити.

4. Тур селами України. Ви безкоштовно давали концерти за які інші платять кошти. Як виникла ідея і чому? В яких селах побували? Ваше бачення українського села сьогодні? Які люди були у вас на виступах?

Я дуже люблю українські села і знаю їх потребу, завдання артиста підтримувати людей у важкий час і ми маємо підтримувати людей на всіх рівнях. До того ж, ми готувалися до випуску першого альбому, це дуже нам допомогло надихнутися на створення концепції.

Ми побували у близько 30 селах, усі приймали дуже тепло, пекли короваї, накривали столи. Велика дяка нашим людям.

Щодо бачення українського села… Ми маємо позбутися алкоголю, вкладати енергію любові в нашу родючу землю, співпрацювати з природою. А міста мають робити все щоб підтримувати села, приїжджати в гості, розвивати внутрішній туризм, робити взаємообмін.

Козак Сіромаха Фото: Прес-служба

5. У вас вийшов дебютний альбом з Гордієм Старухом. Як тур селами повпливав на цей альбом?

Тур селами дав розуміння, яким має бути настрій альбому, "VYTYNANKA" вийшла саме такою, яку ми її задумували ще до того, як з’явилися перші пісні. Ми відправляли альбом різним музичним критикам, відомим режисерам, акторам, і отримали позитивні оцінки. Та найголовніше, що альбом сподобався хлопцям військовим, це найвагоміша оцінка творчості.

6. Ви відправляєтесь у тур Америкою? Розкажіть про свої плани та очікування.

Я вже знаходжусь в Америці, в першу чергу приїжджаю до українців. Але також розумію як у американців прикута увага до України, тому робимо все, щоб бути гідними її представниками. Також ми збираємо кошти для бригади "Магура", потрібно 1 млн гривень.

7. Скільки та чим заробляє на життя Козак Сіромаха? На що витрачає гроші?

Я зараз не концентруюся на заробітках. В наші часи треба трошки потерпіти і жертвувати, щоб побудувати сильне суспільство і армію.

8. Ви маєте трьох синів. Розкажіть, скільки їм років, чим захоплюються? Чи готові були б віддати їх в армію?

Мої діти зараз ходять в школу, звичайні хлопаки, якими були усі ми. Коли виростуть, самі оберуть свій шлях, я не заважатиму і відмовляти ніколи не буду.

Козак Сіромаха Фото: Пресс-служба

9. Ви маєте досвід військової служби, адже ви брали участь в АТО. Чи були думки вдруге піти на фронт?

Авжеж були такі думки, проте доля завжди повертала до виступів. З самого початку повномасштабної у хлопців було багато запитів, ми їх покриваємо як можемо благодійними заходами. Але, в першу чергу, дякую за це людям, без людей нічого б не було.

10. Тема мобілзація актуальна як ніколи. Як ставитесь до мобілізації артистів?

Думаю, немає правильної відповіді. Хтось збирає багато коштів, хтось займається МПЗ, хтось бере зброю. В будь-якому разі, кожний має робити внесок.

11. Є чоловіки-артисти, які виїхали за кордон. Наприклад, Потап, Іван Дорн, Олег Винник. Як ставитесь до них і їх життя за кордоном?

Ніяк не ставлюсь. Якщо вони допомагають, то молодці, якщо ж просто займаються своїми справами, не мені їх судити.

12. Ваша думка, коли чекати кінця війни? І чи вірите в перемогу України?

Майбутнє, як і минуле, нам не належить. Не будемо забігати наперед, є певні задачі тут і зараз. Я вірю в перемогу України і бажаю щоб кожна людина вірила в це, ми не маємо тримати страху, в цьому наша сила.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Марина Арістова дала ексклюзивне інтерв'ю Фокусу в якому розповіла про пластичну операцію, стосунки з колишнім і ще одну вагітність.

Крім цього, Фокус писав, про ексклюзивне інтерв'ю Фокусу від Світлани Лободи в якому вона розповіла про Греммі, стосунки з Нателлою Крапівіною і російську мову.