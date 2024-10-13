"Лучше поздно, чем никогда": Фоззи из ТНМК рассказал, как война изменила украинских артистов (відео)

Все музыканты ТМНК сейчас занимаются волонтерской деятельностью, а часть коллектива сейчас приобщена к Силам обороны. По словам певца, украинские музыканты всегда были очень талантливыми, а украинская музыка — всегда была на несколько лет впереди.

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Украинский певец, вокалист группы Танок на майдане Конго, волонтер и писатель Александр Сидоренко, известный как Fozzey или Фоззи высказал свое мнение относительно современного украинского музыкального контента и рассказал, чем ТНМК занимается во время полномасштабной войны. Об этом певец рассказал 13 октября в интервью "Украинской правде".

"Сейчас музыка только в плюсах. Большое количество артистов, которые пели на русском, теперь перешли на украинский. Появилось очень много молодых, интересных артистов, которые делают песни на английском, и это может быть перспективно", — отметил Сидоренко.

Он отметил, что сейчас запись трека не требует больших денег, поэтому контента очень много. По его мнению, украинские музыканты всегда были очень талантливыми, а украинская музыка — всегда была на несколько лет впереди.

Певец также высказал свое мнение относительно доверия к музыкантам и артистам, которые были ориентированы на российский музыкальный рынок и еще не так давно выступали в РФ, пели на русском, а теперь демонстрируют проукраинскую позицию.

"Внутренний ган*н фиксирует все это. Надо думать о будущем, поэтому еще раз подчеркиваю: как по мне, лучше поздно, чем никогда. Были те, кто откровенно ездил в Россию, те, кто ездил на корпоративы без фиксации и были те, кто ездил на корпоративы россиян в Европу... но, лучше поздно, чем никогда", — отметил Фоззи.

На вопрос как вы относитесь к своим коллегам, которые во время войны, сбежали за границу, Фоззи ответил: "Каждый кузнец собственного оргазма. Имею ли я право их осуждать? Ну, я тоже не в окопе сейчас".

Он сообщил, что все музыканты ТМНК сейчас занимаются волонтерской деятельностью. Кроме того, часть коллектива сейчас приобщена к Силам обороны: гитарист Ярослав Веревкин, бас-гитарист Константин Жуйков. Сам Сидоренко занимается тактической медициной в фонде "Сплоченные", в котором является соучредителем. Кроме того, диджей группы работает в фонде "Киев волонтерский", а Фагот был в добробате "Реванш". Сейчас это подразделение в составе ВСУ, а он остался в статусе добровольца, помогает ему.

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Ранее, 9 октября, Фокус писал о том, что муж известной певицы, который служит в армии, попал в психбольницу