"Краще пізно, ніж ніколи ": Фоззі з ТНМК розповів, як війна змінила українських артистів (відео)

Всі музиканти ТМНК зараз займаються волонтерською діяльністю, а частина колективу зараз долучена до Сил оборони. За словами співака, українські музиканти завжди були дуже талановитими, а українська музика — завжди була на кілька років попереду.

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Український співак, вокаліст гурту Танок на майдані Конґо, волонтер та письменник Олександр Сидоренко, відомий як Fozzey чи Фоззі висловив свою думку щодо сучасного українського музичного контенту і розповів, чим ТНМК займається під час повномасштабної війни. Про це співак розповів 13 жовтня в інтерв’ю "Українській правді".

"Зараз музика тільки в плюсах. Велика кількість артистів, які співали російською, тепер перейшла на українську. З'явилося дуже багато молодих, цікавих артистів, які роблять пісні англійською, і це може бути перспективно", — зазначив Сидоренко.

Він зауважив, що зараз запис треку не потребує великих грошей, тому контенту дуже багато. На його думку, українські музиканти завжди були дуже талановитими, а українська музика — завжди була на кілька років попереду.

Співак також висловив свою думку щодо довіри до музикантів і артистів, які були орієнтовані на російський музичний ринок та ще не так давно виступали в РФ, співали російською, а тепер демонструють проукраїнську позицію.

"Внутрішній ган*н фіксує все це. Треба думати про майбутнє, тому ще раз наголошую: як на мене, краще пізно, ніж ніколи. Були ті, хто відверто їздив в Росію, ті, хто їздив на корпоративи без фіксації і були ті, хто їздив на корпоративи росіян в Європу… але, краще пізно, ніж ніколи", — зазначив Фоззі.

На запитання як ви ставитесь до своїх колег, які під час війни, втекли за кордон, Фоззі відповів: "Кожен коваль власного оргазму. Чи маю я право їх засуджувати? Ну, я теж не в окопі зараз".

Він повідомив, що всі музиканти ТМНК зараз займаються волонтерською діяльністю. Крім того, частина колективу зараз долучена до Сил оборони: гітарист Ярослав Верьовкін, бас-гітарист Костянтин Жуйков. Сам Сидоренко займається тактичною медициною у фонді "Згуртовані", в якому є співзасновником. Окрім того, діджей гурту працює в фонді "Київ волонтерський", а Фагот був у добробаті "Реванш". Зараз цей підрозділ у складі ЗСУ, а він лишився в статусі добровольця, допомагає йому.

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Раніше, 9 жовтня, Фокус писав про те, що чоловік відомої співачки, який служить у війську, потрапив до психлікарні