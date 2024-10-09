Чоловік відомої співачки, який служить у війську, потрапив до психлікарні

Артистка зізналася, що дуже схвильована станом свого чоловіка, який наразі потребує психологічної реабілітації.

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Чоловік української артистки Анни Опанасюк, яка більш відома як учасниця дівочого дуету двох сестер "Анна-Марія" Ігор Сагайдак опинився на лікуванні у психіатричній лікарні. Про це артистка розповіла у програмі "ЖВЛ", а згодом підтвердив і сам військовослужбовець.

Так, відомо, що Ігор Сагайдак служить на фронті, однак, як розповіла артистка, наразі стан її обранця вкрай важкий. Вона розповіла, що будучи на фронті він отримав травму, через, яку згодом переніс операцію на біцепсі.

Крім цього, Ігор став свідком загибелі своїх побратимів, що значно вплинуло на його психологічний стан здоров’я, через це чоловік вимушений був звернутися за допомогою до фахівців, щоб налагодити своє ментальне здоров’я. Саме тому наразі Ігор Сагайдак знаходиться на стаціонарному лікуванні в психіатричній лікарні у столиці. За словами Анни, її коханий був на військових завданнях у Бахмуті та Часовому Яру.

Як уточнила, Анна Опанасюк, після психологічної реабілітації Ігор має наміри знову повернутися до війська і захищати Батьківщину на фронті.

Ігор Сагайдак про лікування в психіатричній лікарні Фото: скрін

Вже через кілька годин після виходу програми Ігор Сагайдак також вирішив публічно розповісти про свій стан. Так, він опублікував у себе на сторінці в Інстаграм історію з лікарні, яку підписав словами: "Так, я в дурці, але в POHUY"."Реабілітація продовжується… На наступному тижні вже я направляюся на лікування в психіатричну лікарню Павлова", — написав Ігор про це ще наприкінці вересня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Марічка Падалко розповіла, чи примирився Єгор Соболєв, який воює на фронті, з батьками-росіянами.

Крім цього, Фокус писав, що Тарас Тополя висловився про Аллу Пугачову та Максима Галкіна.