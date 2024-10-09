Муж известной певицы, который служит в армии, попал в психбольницу

Артистка призналась, что очень взволнована состоянием своего мужа, который сейчас нуждается в психологической реабилитации.

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Муж украинской артистки Анны Опанасюк, которая более известна как участница девичьего дуэта двух сестер "Анна-Мария" Игорь Сагайдак оказался на лечении в психиатрической больнице. Об этом артистка рассказала в программе "ЖВЛ", а впоследствии подтвердил и сам военнослужащий.

Так, известно, что Игорь Сагайдак служит на фронте, однако, как рассказала артистка, сейчас состояние ее избранника крайне тяжелое. Она рассказала, что будучи на фронте он получил травму, из-за, которой впоследствии перенес операцию на бицепсе.

Кроме этого, Игорь стал свидетелем гибели своих собратьев, что значительно повлияло на его психологическое состояние здоровья, поэтому мужчина вынужден был обратиться за помощью к специалистам, чтобы наладить свое ментальное здоровье. Именно поэтому сейчас Игорь Сагайдак находится на стационарном лечении в психиатрической больнице в столице. По словам Анны, ее любимый был на военных заданиях в Бахмуте и Часовом Яру.

Как уточнила, Анна Опанасюк, после психологической реабилитации Игорь намерен снова вернуться в армию и проводить защищать Родину на фронте.

Игорь Сагайдак о лечении в психиатрической больнице Фото: скрин

Уже через несколько часов после выхода программы Игорь Сагайдак также решил публично рассказать о своем состоянии. Так, он опубликовал у себя на странице в Инстаграм историю из больницы, которую подписал словами: "Да, я в дурке, но в POHUY". "Реабилитация продолжается... На следующей неделе уже я направляюсь на лечение в психиатрическую больницу Павлова", — написал Игорь об этом еще в конце сентября.

Напомним, ранее мы писали, что Маричка Падалко рассказала, примирился ли Егор Соболев, который воюет на фронте, с родителями-россиянами.

Кроме этого, Фокус писал, что Тарас Тополя высказался об Алле Пугачевой и Максиме Галкине.