Марічка Падалко розповіла, чи примирився Євген Соболєв, який воює на фронті, з батьками-росіянами

Євген Соболєв вже понад 20 років має громадянство України, хоч народився в Росії. Однак досі в РФ живуть його рідні, з якими після 24 лютого 2022 року він розірвав стосунки.

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Телеведуча Марічка Падалко розповіла в яких стосунках її чоловік-військовий Євген Соболєв перебуває з батьками, які проживають в РФ. Подробицями вона поділилася в інтерв’ю Аліни Доротюк.

Падалко уточнила, що ні вона зі свекрухою, ні Євген зі своєю мамою не спілкуються з березня 2022 року.

"Ми не спілкуємося з березня 2022 року і ми не знаємо за яких обставин це спілкування може відновитися. Ми не говоримо за це. Це така болюча тема, насамперед для чоловіка. Він своє рішення прийняв. І я на цю рану не наступаю", — сказала Падалко.

Зауважимо, що ще у 2022 році Падалко розповідала про розмову з рідними чоловіка, які живуть в Росії. Тоді, за її словами, мама Євгена дуже хвилювалася за сина, однак, коли у Євгена відбулася розмова з мамою він зрозумів, що його рідня не засуджує дії російської влади.

Після тієї розмови Євген сказав рідним більше не писати йому, а також висловив все, що думає про Росію, президента Путіна, а також розповів рідним про злочини, які росіяни чинили на території України з перших днів війни.

Тоді ж Падалко сказала, що чоловік категорично відмовився від зв'язків з родиною і сказав, що відновити відносини зможе виключно після того, як вони покаються.

Зауважимо, що Євген Соболєв народився у Краснодарі (РФ), де прожив до 1995 року. Вже у 2004 році чоловік отримав український паспорт. В Україні він працював журналістом і навіть був народним депутатом від партії "Самопоміч". А от батьки Євгена залишилися жити в РФ, де мешкають і досі. Коли почалася повномасштабна війна Євген добровільно став на захист України, однак його родина обрала бік Росії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Марічка Падалко вперше публічно розповіла, за що ледь не втратила роботу.

Крім цього, Фокус писав, що Марічка Падалко розповіла, де зараз служить її чоловік Євген Соболєв.