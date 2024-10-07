"Мене хотіли звільнити": Марічка Падалко вперше публічно розповіла, за що ледь не втратила роботу

Телеведуча розповіла, що прямо про звільнення їй не говорили, а от колеги доносили інформацію, що були такі обговорення.

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Телеведуча ТСН новин на каналі "1+1" Марічка Падалко розповіла, як її ледь не звільнили з роботи. Подробицями вона поділилася в інтерв’ю Аліни Доротюк.

За її словами, подія мала місце у період 2010-2013 років. Тоді Марічка Падалко мала лише 10 хвилин на тиждень на каналі вівши дитячу програму.

"Сніданок ми вели років два напевно. Потім я на каналі фактично опинилася без роботи і я підозрюю, що в якийсь момент мене тоді хотіли звільнити. У мене тоді була тільки дитяча програма, теж якісь змінювалися бачення, якими мають бути телеведучи 1+1. Скажімо так, мені ніхто не казав це в очі, що мене хочуть звільнити, але мені передавали, що хотіли би напевно зі мною попрощатися. Але мені здається, що на той момент мене врятував трудовий кодекс. Я була мамою маленьких дітей і мене фактично було складно звільнити і вирішили, хай буде ці 10 хвилин на тиждень дитяча програма і отак якийсь у мене був з точки зору роботи складний професійно період між 2010-2013 роком", — розповіла Марічка Падалко.

Також телеведуча розповіла, як у 2006 році з телеведучої новин на ТСН стала ведучою "Сніданку". Як розповіла Падалко, тоді її прибрав продюсер з Москви, який висунув претензії до її зовнішності, чим обґрунтував її звільнення з новин і переведення в іншу програму.

"Я скажемо так не пішла, а мене пішли і для мене це влітку 2006 року стало таким певним потрясінням, але доля, можливо, все зробила так, щоб мені було краще. А потім у нас були такі турбулентні часи на каналі в плані зміни редакційної політики, нового бачення, нових продюсерів. І в нас тоді був продюсер з Москви і він мені каже, що, мені тоді було 30 років, він мені каже, в тебе дитяче обличчя для новин, ти мені схожа на якусь, я не памʼятаю кого, він мені називає якісь обличчя російського телебачення, кого я не знаю і каже, а вона веде погоду, будеш вести погоду. Я кажу, я не хочу вести погоду ніяку. Ти не ведуча новин, ти не схожа на ведучу новин, бейбі-фейс і так далі. Це його була головна до мене претензія. І це фактично я сьогодні дізнаюся, що я вагітна, а завтра я дізнаюся, що я не веду більше ТСН. І можливо ось ця звістка про довгоочікувану вагітність трішки для мене і я подумала, а може воно так має бути, що на період вагітності я відійду трішки від новинного контенту і в мене буде більш такий легкий розважальний контент", — зізналася ведуча.

Нагадаємо, раніше ми писали, як війна змінила чоловіка Марічки Падалко.

Крім цього, Фокус писав, що зірка серіалу "Жіночий лікар" розповів, як Марічка Падалко прихистила його рідних з Нікополя.