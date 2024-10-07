"Меня хотели уволить": Маричка Падалко впервые публично рассказала, за что едва не потеряла работу

Телеведущая рассказала, что прямо об увольнении ей не говорили, а вот коллеги доносили информацию, что были такие обсуждения.

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Телеведущая ТСН новостей на канале "1+1" Маричка Падалко рассказала, как ее едва не уволили с работы. Подробностями она поделилась в интервью Алины Доротюк.

По ее словам, событие имело место в период 2010-2013 годов. Тогда Маричка Падалко имела лишь 10 минут в неделю на канале ведя детскую программу.

"Сніданок мы вели года два наверное. Потом я на канале фактически оказалась без работы и я подозреваю, что в какой-то момент меня тогда хотели уволить. У меня тогда была только детская программа, тоже какие-то менялись видения, какими должны быть телеведущие 1+1. Скажем так, мне никто не говорил это в глаза, что меня хотят уволить, но мне передавали, что хотели бы наверняка со мной попрощаться. Но мне кажется, что на тот момент меня спас трудовой кодекс. Я была мамой маленьких детей и меня фактически было сложно уволить и решили, пусть будет эти 10 минут в неделю детская программа и так какой-то у меня был с точки зрения работы сложный профессионально период между 2010-2013 годом", — рассказала Маричка Падалко.

Также телеведущая рассказала, как в 2006 году из телеведущей новостей на ТСН стала ведущей "Сніданку". Как рассказала Падалко, тогда ее убрал продюсер из Москвы, который выдвинул претензии к ее внешности, чем обосновал ее увольнение из новостей и перевод в другую программу.

"Я скажем так не ушла, а меня ушли и для меня это летом 2006 года стало таким определенным потрясением, но судьба, возможно, все сделала так, чтобы мне было лучше. А потом у нас были такие турбулентные времена на канале в плане смены редакционной политики, нового видения, новых продюсеров. И у нас тогда был продюсер из Москвы и он мне говорит, что, мне тогда было 30 лет, он мне говорит, у тебя детское лицо для новостей, ты мне похожа на какую-то, я не помню кого, он мне называет какие-то лица российского телевидения, кого я не знаю и говорит, а она ведет погоду, будешь вести погоду. Я говорю, я не хочу вести погоду никакую. Ты не ведущая новостей, ты не похожа на ведущую новостей, бейби-фейс и так далее. Это его была главная ко мне претензия. И это фактически я сегодня узнаю, что я беременна, а завтра я узнаю, что я не веду больше ТСН. И возможно вот это известие о долгожданной беременности немного для меня и я подумала, а может оно так должно быть, что на период беременности я отойду немного от новостного контента и у меня будет более такой легкий развлекательный контент", — призналась ведущая.

Напомним, ранее мы писали, как война изменила мужа Марички Падалко.

Кроме этого, Фокус писал, что звезда сериала "Женский доктор" рассказал,как Маричка Падалко приютила его родных из Никополя.