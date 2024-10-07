Марічка Падалко розповіла, де зараз служить її чоловік Євген Соболєв

Євген Соболєв з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України став на захист Батьківщини.

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Українська телеведуча Марічка Падалко розповіла, де служить її чоловік, журналіст та громадський діяч Євген Соболєв. Подробицями вона поділилася в інтерв’ю Аліни Доротюк.

Відомо, що у жовтні 2023 року Євген отримав офіцерське звання, а вже у липні 2024 року він отримав нову посаду — заступника командира, яку обіймає до сьогодні. Як уточнила Марічка Падалко Євген працює заступником командира 12-го загону спецпризначення, де відповідає за безпілотники. Вона додала, що раніше чоловік був переважно на запорізькому напрямку.

01:17:13 - за який напрямок в ЗСУ сьогодні відповідає Єгор Соболєв?

"Він постійно був там на завданні, то зараз вони працюють кожен раз на абсолютно різних ділянках фронту. Це напевно виклик, бо ти звикаєш до однієї точки і там вже легше працювати, але це великий плюс для мене особисто, бо через те, що рівень задач, які вони виконують, значно ускладнився, ці задачі потребують перебування в Києві. Тому перед кожною операцією, він має зʼявитися. І мені іноді не каже де, я дізнаюся від його побратимів, де, але він певний день має зʼявитися у Києві на плануванні і узгодженні, що означає, що ми бачимось тепер частіше, а не як було до того, раз на чотири місяці, раз на шість місяців. Чи я кудись приїжджала. Тобто в цьому є певний плюс, що ми почали частіше бачитись", — розповіла телеведуча.

Зауважимо, що Марічка Падалко та Євген Соболєв одружені вже близько 20 років. Спільно пара має трьох дітей — Михайла, якому виповнилося 17 років, середню доньку Марія — їй 15 років та наймолодшій Катерині — 13 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка серіалу "Жіночий лікар" розповів, як Марічка Падалко прихистила його рідних з Нікополя.

Крім цього, Фокус писав, що телеведуча Марічка Падалко розповіла про свої заробітки та зарплату чоловіка у ЗСУ.