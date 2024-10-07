Маричка Падалко рассказала, где сейчас служит ее муж Егор Соболев

Егор Соболев с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины стал на защиту Родины.

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Украинская телеведущая Маричка Падалко рассказала, где служит ее муж, журналист и общественный деятель Егор Соболев. Подробностями она поделилась в интервью Алины Доротюк.

Известно, что в октябре 2023 года Егор получил офицерское звание, а уже в июле 2024 года он получил новую должность — заместителя командира, которую занимает до сих пор. Как уточнила Маричка Падалко Егор работает заместителем командира 12-го отряда спецназначения, где отвечает за беспилотники. Она добавила, что ранее мужчина был преимущественно на запорожском направлении.

01:17:13 — за какое направление в ВСУ сегодня отвечает Егор Соболев?

"Он постоянно был там на задании, то сейчас они работают каждый раз на совершенно разных участках фронта. Это наверняка вызов, потому что ты привыкаешь к одной точке и там уже легче работать, но это большой плюс для меня лично, потому что из-за того, что уровень задач, которые они выполняют, значительно усложнился, эти задачи требуют пребывания в Киеве. Поэтому перед каждой операцией, он должен появиться. И мне иногда не говорит где, я узнаю от его собратьев, где, но он определенный день должен появиться в Киеве на планировании и согласовании, что означает, что мы видимся теперь чаще, а не как было до того, раз в четыре месяца, раз в шесть месяцев. Или я куда-то приезжала. То есть в этом есть определенный плюс, что мы начали чаще видеться", — рассказала телеведущая.

Заметим, что Маричка Падалко и Егор Соболев женаты уже около 20 лет. Совместно пара имеет троих детей — Михаила, которому исполнилось 17 лет, среднюю дочь Марию — ей 15 лет и младшей Екатерине — 13 лет.

Напомним, ранее мы писали, что звезда сериала "Женский доктор" рассказал, как Маричка Падалко приютила его родных из Никополя.

Кроме этого, Фокус писал, что телеведущая Маричка Падалко рассказала о своих заработках и зарплате мужа в ВСУ.