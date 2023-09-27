Телеведущая Маричка Падалко рассказала о своих заработках и зарплате мужа в ВСУ

Известная телеведущая канала "1+1" Маричка Падалко дала откровенное интервью о том, как изменились ее доходы после начала войны с ВС РФ.

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Маричка Падалко дала откровенное интервью ведущему и шоумену Славе Демину. Во время разговора телеведущая рассказала об отношениях со своим мужем, экс-депутатом, cейчас военнослужащим, Егором Соболевым. Также рассказала о том, как изменились ее доходы после начала войны.

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Маричка Падалко рассказала, какой сюрприз ей устроил муж-военный

В разговоре Демин напомнил, что в 2017 году Маричка Падалко задекларировала 500 тысяч гривен дохода за год. Тогда ее муж Егор Соболев был народным депутатом Украины. Ведущий поинтересовался, увеличился ли ее доход с того времени.

"Нет, конечно, не увеличился. Я декларировала доходы как жена народного депутата. На работе не принято говорить о зарплате. Это запрещено корпоративной этикой. Я хотела подойти и сказать, что я столько не зарабатываю. В декларации был указан доход без вычета налогов. Мне было очень неудобно, что люди могли подумать, что я аж столько зарабатываю, больше, чем она", — отметила ведущая.

Интервью с Маричкой Падалко

"Если 500 тысяч разделить на 12 месяцев, то это по 40 тысяч гривен", — уточнил Демин.

"Я тогда и близко столько не зарабатывала. Зарабатываю ли я сейчас в четыре раза больше? Нет, я думаю, что я сейчас в гривне на таком же уровне зарабатываю", — сказала Падалко. Ведущий уточнил, можно ли сейчас заработать на украинском телевидении заработать хотя бы 1000 долларов.

Ведущая ответила, что сейчас зарплаты на телевидении упали, потому что стало мало рекламы.

"У меня уже 3−4 года есть ФОП. Если у меня есть приглашения, за которые платят деньги, где-то сняться, где-то провести какой-то семинар, какие-то рекламные предложения — это все у меня идет через ФОП, я плачу налоги. У меня был успешным 2021 год. Я собой гордилась как ФОП", призналась ведущая, отметив, что иногда больше тратит на ФОП больше, чем зарабатывает.

Она рассказала, что с 2019 года ее муж, Егор Соболев с 2019 года ничего не зарабатывал, когда перестал быть народным депутатом 8-го созыва, пока за девять месяцев не обучился новой профессии.

Маричка Падалко и Егор Соболев Фото: Instagram/marichkapadalko/

"Сейчас я обеспечиваю семью, а Егор обеспечивает сбережения, потому что он свою зарплату не тратит, а она у него большая. Когда боевые несколько месяцев не выплачивают, а потом выплачивают, то это большая сумма", — призналась ведущая, не уточнив, о какой сумме идет речь.

Говоря об отношениях с мужем, Падалко отметила, что Егор старается говорить и думать только о жизни и не обсуждать негатив. Это его философия. Когда он приезжает в Киев, они стараются больше времени проводить вместе.

Напомним, ранее Маричка Падалко рассказывала, как ее супруг долго не выходил на связь и заставил ее поволноваться.