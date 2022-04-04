Маричка Падалко рассказала, какой сюрприз ей устроил муж-военный

Украинская ведущая показала трогательную встречу детей с Егором Соболевым, который ненадолго вернулся домой

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Известная украинская телеведущая Маричка Падалко показала и рассказала, какой сюрприз ей устроил ее муж, Егор Соболев — трогательную встречу детей с отцом-защитником

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Падалко опубликовала видео первой встречи с мужем после начала войны. Егор Соболев был на позициях в Киевской области.

[ + – ] Возвращение Егора Соболева домой

"Первый короткий отгул после Ирпеня… и бесперебойная работа "Укрзализницы" творит чудеса", — подписала видео Падалко.

Ранее ведущая рассказывала, как переживала, не получая весточки от мужа несколько дней. Но позже он прислал СМС, сообщив, что все в порядке.

Сам Егор Соболев, когда это стало возможно, описывал происходящее в Ирпене и отмечал, что возвращаться жителям туда еще рано. По его словам, город заминирован и пока там не поработают саперы, передвигаться по улицам опасно для жизни.

[ + – ] Егор Соболев в Ирпене Фото: Instagram/marichkapadalko/

"Лишь сегодня спасли одну машину гражданских от верной смерти – она приблизилась к заминированному мосту, и нашим пришлось открыть огонь в воздух с другой стороны, чтобы их остановить", — писал Егор в соцсетях.

Однако сегодня президент Зеленский посетил Бучу, где российские войска устроили резню, убивая мирных жителей, и пообщался с иностранными журналистами.