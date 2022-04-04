Марічка Падалко розповіла, який сюрприз їй влаштував чоловік-військовий

Українська ведуча показала зворушливу зустріч дітей із Єгором Соболєвим, який ненадовго повернувся додому

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Відома українська телеведуча Марічка Падалко показала та розповіла, який сюрприз їй влаштував чоловік, Єгор Соболєв, — зворушливу зустріч дітей з батьком-захисником.

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Падалко опублікувала відео першої зустрічі з чоловіком після початку війни. Єгор Соболєв був на позиціях у Київській області.

[ + – ] Повернення Єгора Соболєва додому

"Перший короткий відгул після Ірпеня... і безперебійна робота "Укрзалізниці" творить чудеса", — підписала Падалко.

Раніше ведуча розповідала, як переживала, не отримуючи звістки від чоловіка кілька днів. Але пізніше він надіслав SMS, повідомивши, що все гаразд.

Сам Єгор Соболєв, коли це стало можливо, описував те, що відбувається в Ірпені, і зазначав, що повертатися жителям туди ще рано. За його словами, місто заміноване і поки там не попрацюють сапери, пересуватися вулицями небезпечно для життя.

[ + – ] Єгор Соболєв в Ірпені Фото: Instagram/marichkapadalko/

"Лише сьогодні врятували одну машину цивільних від вірної смерті — вона наблизилася до замінованого мосту, і нашим довелося відкрити вогонь у повітря з іншого боку, щоб їх зупинити", — писав Єгор у соцмережах.

Проте сьогодні президент Зеленський відвідав Бучу, де російські війська влаштували різанину, вбиваючи мирних жителів, та поспілкувався з іноземними журналістами.