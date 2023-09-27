Телеведуча Марічка Падалко розповіла про свої заробітки та зарплату чоловіка у ЗСУ

Відома телеведуча каналу "1+1" Марічка Падалко дала відверте інтерв'ю про те, як змінилися її доходи після початку війни зі ЗС РФ.

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Марічка Падалко дала відверте інтерв'ю ведучому та шоумену Славі Дьоміну. Під час розмови телеведуча розповіла про стосунки зі своїм чоловіком, ексдепутатом, нині військовослужбовцем, Єгором Соболєвим. Також розповіла про те, як змінилися її доходи після початку війни.

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Марічка Падалко розповіла, який сюрприз їй влаштував чоловік-військовий

У розмові Дьомін нагадав, що 2017 року Марічка Падалко задекларувала 500 тисяч гривень доходу за рік. Тоді її чоловік Єгор Соболєв був народним депутатом України. Ведучий поцікавився, чи збільшився її дохід з того часу.

"Ні, звісно, не збільшився. Я декларувала доходи як дружина народного депутата. На роботі не заведено говорити про зарплату. Це заборонено корпоративною етикою. Я хотіла підійти і сказати, що я стільки не заробляю. У декларації було вказано дохід без вирахування податків. Мені було дуже незручно, що люди могли подумати, що я аж стільки заробляю, більше, ніж вона", — зазначила ведуча.

Інтерв'ю з Марічкою Падалко

"Якщо 500 тисяч розділити на 12 місяців, то це по 40 тисяч гривень", — уточнив Дьомін.

"Я тоді й близько стільки не заробляла. Чи заробляю я зараз у чотири рази більше? Ні, я думаю, що я зараз у гривні на такому ж рівні заробляю", — сказала Падалко. Ведучий уточнив, чи можна зараз заробити на українському телебаченні заробити хоча б 1000 доларів.

Ведуча відповіла, що зараз зарплати на телебаченні впали, бо стало мало реклами.

"У мене вже 3-4 роки є ФОП. Якщо в мене є запрошення, за які платять гроші, десь знятися, десь провести якийсь семінар, якісь рекламні пропозиції — це все в мене йде через ФОП, я плачу податки. У мене був успішним 2021 рік. Я собою пишалася як ФОП", — зізналася ведуча, зазначивши, що іноді більше витрачає на ФОП більше, ніж заробляє.

Вона розповіла, що з 2019 року її чоловік, Єгор Соболєв, з 2019 року нічого не заробляв, коли перестав бути народним депутатом 8-го скликання, поки за дев'ять місяців не навчився нової професії.

Марічка Падалко та Єгор Соболєв Фото: Instagram/marichkapadalko/

"Зараз я забезпечую сім'ю, а Єгор забезпечує заощадження, тому що він свою зарплату не витрачає, а вона в нього велика. Коли бойові кілька місяців не виплачують, а потім виплачують, то це велика сума", — зізналася ведуча, не уточнивши, про яку суму йдеться.

Говорячи про стосунки з чоловіком, Падалко зазначила, що Єгор намагається говорити і думати тільки про життя і не обговорювати негатив. Це його філософія. Коли він приїжджає до Києва, вони намагаються більше часу проводити разом.

Нагадаємо, раніше Марічка Падалко розповідала, як її чоловік довго не виходив на зв'язок і змусив її похвилюватися.