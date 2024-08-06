"Не підставляйте своїх": вокаліст гурту ТНМК висловився про скандал з Русланом Ханумаком

"Фоззі" прокоментував скандал навколо Руслана Ханумака, який в липні повідомив, що виїхав з України в США, щоб бути поряд із сином.

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Вокаліст гурту ТНМК Олександр "Фоззі" Сидоренко, який разом з гуртом виїжджає за кордон, прокоментував скандал з актором та режисером Русланом Ханумаком, який публічно написав, що виїхав до США і йому байдуже, що його називатимуть зрадником. Свою думку співак висловив в інтерв'ю "РБК-Україна".

За словами "Фоззі", той вчинок, який зробив Руслан Ханумак, "кидає тінь" на всіх артистів та діячів шоу-бізнесу, які дійсно мають більш лояльні критерії для виїзду за кордон. Співак пояснив, якщо раніше завдяки Міністерству культури міг отримати дозвіл для своїх музикантів, які служать на фронті, на виїзд за кордон, то зараз такої можливості немає. Причиною цьому стало те, що багато людей виїхали як артисти і не повернулися в Україну.

"Днями на студії бачив Олександра Положинського, він якраз записував нову пісню з Петриненком, і він висловив ставлення всіх артистів до цього — якщо ти вже виїхав, то не тринди про це, не підставляйте своїх. Це ж не від великого розуму люди виставляють таке на загал. Але важко втримати пост, щоб його не полайкали, що ось тепер син ростиме з татом. Ти несеш відповідальність за свої дії", — пояснив "Фоззі".

За його словами, він з командою були за кордоном приблизно 10 разів за період повномасштабного вторгнення, але повернулися. Зараз гурт планує благодійні концерти в Америці і Канаді, де будуть збирати гроші на потреби війська.

"Артистам легше виїхати за кордон, але хай інші теж придумають шоу, яке зможе приносити гроші. Повернуться і тоді до них теж буде довіра. Ми маємо генерувати кошти, або контент, який генерує кошти. В першу чергу воюють гривні і технології. І наше завдання — приносити кошти. Навіть, коли донати просідають, ми граємо більше концертів, щоб щось привезти", — пояснив співак.

Руслан Ханумак Фото: З відкритих джерел

Скандал з Русланом Ханумаком

На початку липня актор та режисер Руслан Ханумак опублікував відеоролик, на якому показав чуттєву зустріч зі своїм сином Артуром, який живе в США. Під ним Ханумак зізнався, що виїхав з України, але йому не соромно, що його називатимуть зрадником, адже тепер він із сином.

Після цієї новини студія "Квартал 95" відреагувала на подію, адже в кількох ЗМІ Ханумака називали "зіркою "Кварталу 95". Вони заявили, що до їхньої компанії Ханумак немає жодного стосунку, адже співпрацював з ними ще задовго до повномасштабної війни і ніколи не був офіційним працівником "Кварталу 95".

Вже згодом Ханумак опублікував фото військового квитка і написав, що виїхав з України законно, адже має астму і не підлягає призову до армії, але згодом допис він видалив. Як виявилося, легка форма астми не є підставою для звільнення від служби в армії.

Згодом ЗМІ з’ясували, що Руслан Ханумак виїхав з України ще в травні 2024 року. Однак, де він був до того як приїхав в США — невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня дружина Руслана Ханумака прокоментувала його виїзд до США.

Крім цього, Фокус писав, що Аліна Шаманська офіційно розлучилася з чоловіком після 7 років шлюбу.