Російського офіцера ППО посадили за збитий два роки тому вертоліт ЗС РФ: раніше про втрату не повідомлялося

Ігоря Пашкова, частина ППО якого дислокувалася в окупованому Криму, звинуватили в недбалості.

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Російського офіцера посадили за російський же вертоліт, збитий замість дрона над Кримом. РосЗМІ повідомляють про перший вирок, ухвалений офіцеру ППО за недбалість, виявлену під час відбиття передбачуваної атаки ЗСУ на Крим. Про це повідомляє "КоммерсантЪ".

Замість ворожого дрона був збитий російський військовий вертоліт Мі-8. Винуватця НП засудили до терміну в колонії-поселенні, до якої він вирушить самостійно. Одночасно суд відмовив Міноборони у стягненні з нього майже 200 млн рублів — це вартість вертольота.

Ігор Пашков, який служив старшим помічником оперативного чергового командного пункту однієї з частин ППО, дислокованих в анексованому Криму, постав перед гарнізонним військовим судом Севастополя за обвинуваченням у недбалості, що призвела з необережності до смерті трьох осіб (ч. 3 ст. 293 КК).

"Йому загрожувало до семи років ув'язнення, але суд першої інстанції обмежився трьома роками колонії-поселення і позбавленням фігуранта на один рік права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням організаційно-розпорядчих функцій на державній службі та в органах місцевого самоврядування", — повідомляють росЗМІ.

"Дружній вогонь" стався о 6.30 ранку 18 жовтня 2023 року, коли капітан Пашков ніс бойове чергування, йому надійшла доповідь про виявлення повітряної цілі, яка летить низько.

Доповідач, начальник бойового розрахунку, як і належить, назвав йому свій позивний. Але офіцер, який прийняв повідомлення, помилився в цифрі позивного, доповівши своєму керівництву, що нерозпізнана ціль перебуває в іншому місці (чергування здійснюється по секторах) і необхідно ухвалити рішення про її знищення. Начальник розрахунку трохи пізніше уточнив, що ціллю є вертоліт, який летів з увімкненими вогнями, але було вже пізно.

Повідомляється, що Ігор Пашков не повірив додатковій інформації, перевірка нібито показала, що за місцем виявлення цілі "своїх літаків немає".

У результаті через дві хвилини після першого повідомлення ракетою, випущеною із зенітного ракетного комплексу ТОР-М2ДТ, ціль було знищено. Ще за кілька хвилин з'ясувалося, що ППО відпрацювала по своїх — збитий Мі-8МТВ-5-1 звалився в Чорне море, три члени його екіпажу у званнях капітанів загинули.

Того ж дня військові слідчі органи СКР порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 340 КК РФ (порушення правил несення бойового чергування в умовах бойових дій, що спричинило тяжкі наслідки).

Справу розслідували щодо невстановлених осіб, поки в травні 2024 року Ігор Пашков не оформив явку з повинною, визнавши, що саме він міг припуститися фатальної помилки.

Слідство інкримінувало йому недбалість.

Повідомляють, що в гарнізонному суді офіцер свою провину визнав у повному обсязі, але водночас, скориставшись ст. 51 Конституції РФ, від давання свідчень утримався.

Суд стягнув з Пашкова 5 млн рублів на користь Міноборони РФ, яке оцінило збитий вертоліт у 204 млн рублів, заявивши відповідний позов про відшкодування майнової шкоди. Вдовам пілотів, які розраховували отримати від військових компенсацію моральної шкоди в 3 млн рублів кожній, суд призначив по 1 млн рублів.

Водночас у Південному окружному військовому суді (Ростов-на-Дону) вирок оскаржили всі сторони, включно з Міноборони. Але суд залишив вирок чинним і врахував усі "пом'якшувальні обставини", як-от "позитивні характеристики" і "каяття у скоєному". Також у Ігоря Пашкова на утриманні є син, який має інвалідність.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв вимагає від Росії вибачень і компенсації за збитий цивільний літак біля міста Грозний. Літак Embraer 190 впав у Казахстані вранці 15 грудня. Повітряне судно летіло рейсом Баку-Грозний. Унаслідок аварії загинули 38 пасажирів і п'ять членів екіпажу.