Британія та партнери почали відстежувати "тіньовий флот" РФ за допомогою ШІ, — ЗМІ

Операція Nordic Warden дозволить стежити за суднами тіньового російського флоту в низці акваторій. Також ця місія буде повідомляти НАТО та її союзників про загрози для підводних комунікацій на тлі останніх диверсій.

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Коаліція європейських країн на чолі з Британією залучила штучний інтелект (ШІ) для виявлення можливих загроз зі сторони тіньового флоту РФ та для загроз підводним кабелям на тлі інцидентів, які сталися за останні кілька місяців. Про це повідомляє Business Insider.

Журналісти пишуть, що Британія розпочала операцію з кодовою назвою Nordic Warden, під час якої використовують ШІ для оцінки даних з кількох джерел, а серед залучених систем є база автоматичної ідентифікації суден у реальному часі.

Загалом ця операція дозволить "стежити за підозрілим судном" у режимі реального часу та видаватиме попередження як членам НАТО, так і союзникам про відповідну активність. За словами міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, ШІ дозволить контролювати "великі" морські райони, використовуючи "порівняно" невелику кількість ресурсів.

"Nordic Warden допоможе захистити як від навмисних актів саботажу, так і від випадків крайньої недбалості, які, як ми бачили, призвели до пошкодження підводних кабелів", — сказав міністр.

ЗМІ вказує, що наразі нова технологія працюватиме у частині акваторії Ла-Маншу, Північному морі, проливі Каттегат та Балтійському морі. Її старт відбувся в таємному режимі після повідомлень про обрив кабелів у Балтійському морі.

Раніше повідомлялося, що з дна Фінської затоки виловили якір танкера, що міг порвати кабелі. Якір танкера Eagle S підняла команда шведського військового корабля "Белос". Розслідування триває.

Також стало відомо, як Фінляндія захопила танкер тіньового флоту РФ. Судно прикордонної охорони Фінляндії супроводило ймовірного зловмисника до узбережжя Порккали.