Британия и партнеры начали отслеживать "теневой флот" РФ с помощью ИИ, — СМИ

Операция Nordic Warden позволит следить за судами теневого российского флота в ряде акваторий. Также эта миссия будет сообщать НАТО и ее союзникам об угрозах для подводных коммуникаций на фоне последних диверсий.

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Коалиция европейских стран во главе с Британией привлекла искусственный интеллект (ИИ) для выявления возможных угроз со стороны теневого флота РФ и для угроз подводным кабелям на фоне инцидентов, которые произошли за последние несколько месяцев. Об этом сообщает Business Insider.

Журналисты пишут, что Британия начала операцию с кодовым названием Nordic Warden, во время которой используют ИИ для оценки данных из нескольких источников, а среди привлеченных систем есть база автоматической идентификации судов в реальном времени.

В целом эта операция позволит "следить за подозрительным судном" в режиме реального времени и будет выдавать предупреждения как членам НАТО, так и союзникам о соответствующей активности. По словам министра обороны Великобритании Джона Гили, ИИ позволит контролировать "большие" морские районы, используя "сравнительно" небольшое количество ресурсов.

"Nordic Warden поможет защитить как от преднамеренных актов саботажа, так и от случаев крайней халатности, которые, как мы видели, привели к повреждению подводных кабелей", — сказал министр.

СМИ указывает, что сейчас новая технология будет работать в части акватории Ла-Манша, Северном море, проливе Каттегат и Балтийском море. Ее старт состоялся в тайном режиме после сообщений об обрыве кабелей в Балтийском море.

Ранее сообщалось, что со дна Финского залива выловили якорь танкера, который мог порвать кабели. Якорь танкера Eagle S подняла команда шведского военного корабля "Белос". Расследование продолжается.

Также стало известно, как Финляндия захватила танкер теневого флота РФ. Судно пограничной охраны Финляндии сопроводило вероятного злоумышленника к побережью Порккалы.