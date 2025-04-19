У Лондоні готують рішення про припинення вогню: Україна на 90% згодна з умовами, — New York Post

У столиці Великої Британії збираються ухвалити рішення про повне і всеосяжне припинення вогню між Росією та Україною. Київ готовий до цього на 90%, проте невідомо, чи приєднається до цієї ініціативи Москва.

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Про це пише видання New York Post із посиланням на неназваного високопоставленого представника адміністрації Білого дому.

Як підкреслив чиновник, міністр оборони України Рустем Умеров запевнив американську сторону, що Київ на 90% підтримує мирну програму президента США Дональда Трампа.

Більшість сумнівів України стосуються того, де пройдуть лінії припинення вогню, що заморожують бойові дії.

"Я думаю, що частина їхнього занепокоєння пов'язана із землею... якраз із тим, що вони називають "де-юре" і "де-факто", — сказав представник адміністрації.

"Де-факто" означає, що США визнає, що РФ окупує землю, але не стверджує, що Україна збирається віддати її назавжди. А "де-юре" означає, що Вашингтон визнає, що росіяни назовсім встановили контроль над захопленими територіями.

Водночас невідомо, чи приєднається до цієї ініціативи Москва, яка вже зривала спроби домогтися мирної угоди.

"Цього тижня в Лондоні ми хочемо ухвалити рішення про повне і всеосяжне припинення вогню", — сказав чиновник, зазначивши, що після цього буде проведено консультації з російською стороною, на яких з'ясують остаточну пропозицію Москви.

І щойно цього буде досягнуто, тоді буде визначено наступні кроки, — додало джерело видання, підкреслюючи, що Трамп готовий вийти з-за столу переговорів, переклавши відповідальність за конфлікт на європейських союзників.

Нагадаємо, на переговорах у Парижі Сполучені Штати представили нові ідеї для мирної угоди між Росією та Україною. Вашингтон хоче віддати окуповані українські території під контроль Москви.

Також Фокус писав, що адміністрація президента США, можливо, готова визнати російський контроль над українським півостровом Крим в обмін на припинення вогню і як частину ширшої мирної угоди між Україною і РФ.