Стивен Сигал и Эмир Кустурица посетили парад в Москве

73-летний американский актер Стивен Сигал засветился на военном параде в Москве 9 мая.

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Об этом сообщают росСМИ.

На видео, которые появились в сети, видно, что он сидит на трибуне, наблюдая за шествием на Красной площади.

Сигал получил российский паспорт 3 ноября 2016 года. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, он "настойчиво и достаточно продолжительное время" обращался с соответствующей просьбой.

Перед этим, в январе 2016-го Стивен также стал гражданином Сербии и заявлял о желании открыть клуб айкидо в Белграде.

Два года спустя актер был назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей, а в его обязанности входило содействие дальнейшему развитию отношений РФ и США в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее.

Позже он заявил, что хотел бы стать губернатором Приморского края. Своими мечтами он поделился во время встречи со зрителями в рамках кинофестиваля "Меридианы Тихого" во Владивостоке. Губернатором актер так и не стал, но уже в 2021 году официально вступил в партию "Справедливая Россия – За правду".

Он неоднократно признавался в своей любви к российскому президенту Владимиру Путину и даже уверял, что готов, если понадобится, воевать на стороне ВС РФ против Украины.

Кроме того, Сигал утверждал, что готов умереть за Путина.

Сигал – не единственный представитель иностранного шоу-бизнеса, кто посетил парад. Также на трибунах заметили югославского и сербского кинорежиссера и актера кино Эмира Кустурицу. 26 ноября 2024 года он подтвердил намерение получить гражданство России.

Эмир Кустурица

По словам режиссера, паспорт РФ ему нужен для того, чтобы снимать фильмы. Он отметил, что Россия и Сербия слишком мало сотрудничают друг с другом в области культуры. В марте прошлого года Кустурица говорил, что и так считает себя гражданином РФ, потому что очень любит эту страну, поэтому и рассматривает для себя возможность получить новый паспорт.

За два дня до начала российского вторжения в Украину, 22 февраля 2022 года стало известно, что режиссер согласился возглавить Центральный академический театр Российской Армии (ЦАТРА). С таким предложением к нему обратился Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее Фокус писал, за сколько Сигал готов выступить на корпоративе в Москве.