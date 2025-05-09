Стивен Сигал и Эмир Кустурица посетили парад в Москве
73-летний американский актер Стивен Сигал засветился на военном параде в Москве 9 мая.
Об этом сообщают росСМИ.
На видео, которые появились в сети, видно, что он сидит на трибуне, наблюдая за шествием на Красной площади.
Сигал получил российский паспорт 3 ноября 2016 года. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, он "настойчиво и достаточно продолжительное время" обращался с соответствующей просьбой.
Перед этим, в январе 2016-го Стивен также стал гражданином Сербии и заявлял о желании открыть клуб айкидо в Белграде.
Два года спустя актер был назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей, а в его обязанности входило содействие дальнейшему развитию отношений РФ и США в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее.
Позже он заявил, что хотел бы стать губернатором Приморского края. Своими мечтами он поделился во время встречи со зрителями в рамках кинофестиваля "Меридианы Тихого" во Владивостоке. Губернатором актер так и не стал, но уже в 2021 году официально вступил в партию "Справедливая Россия – За правду".
Он неоднократно признавался в своей любви к российскому президенту Владимиру Путину и даже уверял, что готов, если понадобится, воевать на стороне ВС РФ против Украины.
Кроме того, Сигал утверждал, что готов умереть за Путина.
Сигал – не единственный представитель иностранного шоу-бизнеса, кто посетил парад. Также на трибунах заметили югославского и сербского кинорежиссера и актера кино Эмира Кустурицу. 26 ноября 2024 года он подтвердил намерение получить гражданство России.
По словам режиссера, паспорт РФ ему нужен для того, чтобы снимать фильмы. Он отметил, что Россия и Сербия слишком мало сотрудничают друг с другом в области культуры. В марте прошлого года Кустурица говорил, что и так считает себя гражданином РФ, потому что очень любит эту страну, поэтому и рассматривает для себя возможность получить новый паспорт.
За два дня до начала российского вторжения в Украину, 22 февраля 2022 года стало известно, что режиссер согласился возглавить Центральный академический театр Российской Армии (ЦАТРА). С таким предложением к нему обратился Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Ранее Фокус писал, за сколько Сигал готов выступить на корпоративе в Москве.