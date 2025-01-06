Выступление американского актера длится 50 минут. Однако о его визите запрещено сообщать в СМИ или публиковать какие-либо упоминания.

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Голливудский актер Стивен Сигал, который с 2016 года имеет российское гражданство, готов выступить на корпоративном мероприятии в Москве за 200 тысяч евро. Эта сумма включает выступление с музыкальным ансамблем, трансфер, проживание, две приветственные речи по подготовленному тексту и даже пять фотографий со звездой. Об этом сообщает российское интернет-издание Baza.

По данным источников издания, организатор мероприятия должен обеспечить перелет Сигала, трансфер по городу, проживание в отеле и питание в течение всего времени пребывания. Также необходимо предоставить концертную площадку с профессиональным звуковым оборудованием, освещением и охраной — как для помещения, так и лично для артиста.

В то же время о визите Сигала запрещено сообщать в СМИ, на телевидении или публиковать любые упоминания. Однако снимать актера на мобильные телефоны или небольшие фотоаппараты разрешено.

Выступление Сигала вместе с ансамблем длится 50 минут. Дополнительно он может произнести две короткие приветственные речи, текст которых предоставляется организаторами заранее.

Условия отмены выступления достаточно строгие. Мероприятие можно перенести или отменить только из-за болезни актера. А если Стивен Сигал или кто-то из его семьи умрет, то организаторы должны вернуть деньги, если согласовать новую дату не удастся.

Напомним, 7 мая Стивен Сигал посетил инаугурацию президента РФ Владимира Путина.

10 октября американский актер Стивен Сигал заявил, что готов отправиться на войну в Украину. А в случае необходимости даже готов умереть за российского президента.