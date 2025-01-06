Виступ американського актора триває 50 хвилин. Однак про його візит заборонено повідомляти в ЗМІ чи публікувати будь-які згадки.

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Голлівудський актор Стівен Сігал, який з 2016 року має російське громадянство, готовий виступити на корпоративному заході в Москві за 200 тисяч євро. Ця сума включає виступ із музичним ансамблем, трансфер, проживання, дві привітальні промови за підготовленим текстом і навіть п’ять фотографій із зіркою. Про це повідомляє російське інтернет-видання Baza.

За даними джерел видання, організатор заходу повинен забезпечити переліт Сігала, трансфер по місту, проживання в готелі та харчування протягом усього часу перебування. Також необхідно надати концертний майданчик із професійним звуковим обладнанням, освітленням і охороною — як для приміщення, так і особисто для артиста.

Водночас про візит Сігала заборонено повідомляти в ЗМІ, на телебаченні чи публікувати будь-які згадки. Однак знімати актора на мобільні телефони чи невеликі фотоапарати дозволено.

Виступ Сігала разом з ансамблем триває 50 хвилин. Додатково він може виголосити дві короткі привітальні промови, текст яких надається організаторами заздалегідь.

Умови скасування виступу досить суворі. Захід можна перенести або відмінити лише через хворобу актора. А якщо Стівен Сігал або хтось із його сім'ї помре, то організатори мають повернути гроші, якщо узгодити нову дату не вдасться.

Нагадаємо, 7 травня Стівен Сігал відвідав інавгурацію президента РФ Володимира Путіна.

10 жовтня американський актор Стівен Сігал заявив, що готовий відправитись на війну в Україні. А в разі необхідності навіть готовий померти за російського президента.