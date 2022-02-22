Не смог устоять: Эмир Кустурица возглавит театр Российской Армии

Руководить театром сербу предложил Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Кустурица назвал это большой честью.

Известный сербский кинорежиссер Эмир Кустурица согласился возглавить Центральный академический театр Российской Армии (ЦАТРА). С таким предложением к нему обратился Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает РБК.

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Российский чиновник лично встретился с сербским режиссером и высоко оценил его работу, отметив, что Кустурица сделал немало для сохранения и развития лучших традиций русской культуры. После этого Шойгу предложил Кустурице стать главным режиссером Центрального академического театра Российской Армии. Сербский деятель искусств согласился, сказав, что это большая честь для него. После этого он поделился творческими планами, сообщив, что намерен поставить в театре сюжет своего фильма "Жизнь как чудо" и советской киноленты "Летят журавли".

Что за театр, который возглавит Кустурица?

Центральный академический театр русской армии – крупнейший театр Москвы. Он был создан в 1929 как Театр Красной Армии, переименован в Театр Советской Армии в 1951 году и всегда специализировался на спектаклях, посвященных военной тематике.

Постановки театра в большинстве своем отображали военные конфликты, инициатором или участником которых была РФ. В первый же день своего открытия 6 февраля 1930 года театр показал спектакль "К.В.Ж.Д.", посвященный советско-китайскому конфликту на Китайско-Восточной железной дороге.

10 июня 2015 года, в день 85-летия театра, президент Владимир Путин отметил его благодарностью "За большой вклад в развитие театрального искусства и воспитание граждан в духе патриотического служения Отечеству".

Ранее сербский режиссер был внесен в список нежелательных в Украине деятелей культуры, составленный Минкультом. Кроме него, в список попали французский актер Жерар Депардье, режиссер Оливер Стоун, а также американский актер Стивен Сигал и композитор Горан Брегович. Кустурица известен своей пророссийской позицией и регулярно посещает оккупированный Крым, заявляя, что не боится возможного введения против него каких-то санкций из-за выступлений в Крыму, потому что оккупацию полуострова считает "органическим процессом".