Не зміг встояти: Емир Кустуриця очолить театр Російської Армії

Керувати театром сербу запропонував Міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Кустуриця назвав це великою честю.

Відомий сербський кінорежисер Емир Кустуриця погодився очолити Центральний академічний театр Російської Армії (ЦАТРА). З такою пропозицією до нього звернувся Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє РБК.

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Російський чиновник особисто зустрівся із сербським режисером і високо оцінив його роботу, зазначивши, що Кустуриця зробив чимало для збереження і розвитку найкращих традицій російської культури. Після цього Шойгу запропонував Кустуриці стати головним режисером Центрального академічного театру Російської Армії. Сербський митець погодився, сказавши, що це велика честь для нього. Після цього він поділився творчими планами, повідомивши, що має намір поставити в театрі сюжет свого фільму "Життя як диво" та радянської кінострічки "Летять журавлі".

Що за театр, який очолить Кустуриця?

Центральний академічний театр Російської армії — найбільший театр Москви. Він був створений у 1929 році як Театр Червоної Армії, перейменований на Театр Радянської Армії в 1951 році й завжди спеціалізувався на виставах, присвячених військовій тематиці.

Постановки театру здебільшого відображали військові конфлікти, ініціатором чи учасником яких була РФ. У перший день свого відкриття 6 лютого 1930 року театр показав спектакль "К.В.Ж.Д.", присвячений радянсько-китайському конфлікту на Китайсько-Східній залізниці.

10 червня 2015 року, у день 85-річчя театру, президент Володимир Путін відзначив його подякою "За великий внесок у розвиток театрального мистецтва та виховання громадян у дусі патріотичного служіння Батьківщині".

Раніше сербського режисера було внесено до списку небажаних в Україні діячів культури, складеного Мінкультом. Крім нього, до списку потрапили французький актор Жерар Депардьє, режисер Олівер Стоун, а також американський актор Стівен Сігал та композитор Горан Брегович. Кустуриця відомий своєю проросійською позицією і регулярно відвідує окупований Крим, заявляючи, що не боїться можливого запровадження проти нього якихось санкцій через виступи в Криму, бо окупацію півострова вважає "органічним процесом".