В Беларусь прибыли подразделения ВС РФ для "военных учений": что произошло на границе НАТО (фото)

В Беларуси у границ стран-членов НАТО и ЕС сосредоточены подразделения Вооружённых сил Российской Федерации и других государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщило белорусское командование. Указано, что главная цель маневров — отработать "миротворческие операции" в неуказанной местности. Что известно об активности войск РФ и Беларуси?

ОДКБ проводит одновременно два военных учения, говорится в сообщении Минобороны Беларуси в Telegram. Указано, что одна часть под названием "Нерушимое братство — 2026" проходит в Витебске (40 км до границы с РФ и 180 км до Латвии). Вторая часть, учения "Барьер-2026", — в населенном пункте Старая Дорога (70 км от Минска и более 200 км до Украины).

Белорусское командование заявило, что в военных маневрах ОДКБ в общей сложности принимают участие 1500 военнослужащих из пяти стран — РФ, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. На учения также прибыло 300 единиц военной техники, в том числе около 80 типов беспилотников. Кроме того, выяснилось, что отработкой "миротворческих мероприятий" будут заниматься не только военные, но и представители МВД, национальных гвардий, оперативные группы Объединенного штаба.

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Беларусь и нападение РФ на НАТО — точки проведения военных учений "Несокрушимое братство 2026" Фото: Google Maps

Минобороны Беларуси сообщило, что иностранные войска начали прибывать с 9 октября 2026 года. Также указано, что маневры получили название "Нерушимое братство — 2026" и пройдут с 12 по 16 октября. Среди направлений, которым будет уделено особое внимание, — учения "Барьер-2026", в ходе которых будут отрабатываться меры защиты от биологических угроз.

"Учения носят плановый характер и не направлены против третьих стран", — заверило белорусское командование.

В посте Министерства обороны Беларуси пока нет кадров с военных учений. На фото — парад, на котором высшее генералитет пяти стран ОДКБ приветствует солдат. Воинские подразделения маршировали по плацу в парадной форме: других мероприятий пока не было.

Беларусь и нападение РФ на НАТО — командование на военных учениях "Несокрушимое братство 2026" Фото: Минобороны Беларуси

Беларусь и нападение РФ на НАТО — парад на военных учениях "Несокрушимое братство 2026" Фото: Минобороны Беларуси

Кроме того, глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин рассказал об испытаниях средств обнаружения, сопровождения и уничтожения дронов. На выставке, в которой принимал участие диктатор Лукашенко и которую показали в начале октября, командование продемонстрировало бронеавтомобиль с решетчатыми антеннами для обнаружения воздушных целей, а также дроны различных типов. Также видно, что в Минске есть собственный центр "Техномаг", занимающийся военными разработками.

Беларусь и нападение РФ на НАТО — бронемашина на выставке техники в Минске Беларусь и нападение РФ на НАТО — дрон и Лукашенко на выставке техники в Минске Беларусь и нападение РФ на НАТО — модель дрона на выставке техники в Минске Беларусь и нападение РФ на НАТО — разработчик центра "Техномаг" на выставке техники в Минске Беларусь и нападение РФ на НАТО — ударный FPV-дрон на выставке техники в Минске

Беларусь и нападение РФ на НАТО — что известно о подготовке вторжения

Отметим, что 6 октября Фокус писал о других проявлениях военной активности в Беларуси, которые западные СМИ связали с возможной гибридной агрессией РФ против НАТО. Стало известно о проникновении группы вооруженных людей в масках на территорию Латвии. Латвийские военные заявили, что эти люди сопровождали мигрантов и могут быть представителями преступных группировок, но отметили, что они вели себя необычно агрессивно.

Напоминаем, что командующий силами НАТО в Европе подготовил план отражения нападения РФ на альянс под названием "Теория победы".