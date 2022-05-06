НАТО и немного махновщины. Почему украинская армия лучше и эффективнее российской

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Я примерял этот взгляд, как берцы. Да, очень похоже. Современные ВСУ вообще не похожи на армию, которую я помню по срочной больше 20 лет назад. Конечно, везде свои традиции. И не стоит сравнивать условную учебку на западе Украины, где все мобилизованные, с небольшим спецподразделением из добровольцев, но…

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Строевой шаг не в ходу. Он не пригодится. Устав есть, но… есть позывные, потому "пане лейтенанте" никто не обращается. Прием пищи по расписанию, а еще подъем и отбой? Ну, мы стараемся раз в день вместе поесть горячего. А так никого не смущает боец с банкой консервов в неуставное время. Консервы – вот, хочешь – бери. Неуставные взаимоотношения? О, да! Командир орал вчера, как медведь из сказки: "Кто взял мою миску?!" А все тихо ржали. Миски волонтеры привезли одинаковые, потому следствие могло зайти в тупик. Но тут задумчивый рядовой говорит, что слышал эти крики минут 10 назад и что вот он (кивает на ком отделения), тоже искал миску и ругался. А потом сказал, раз так, то возьму первую, которую найду. После еды все начинают как-то отмечать свои миски доступными средствами. Из доступных только зеленый скотч. Дом творчества какой-то, блин. И в таком духе все, кроме боевых выходов.

В быту – никакой субординации. Почти. Махновщина хороша в меру.

У всех свои слабости. Например, я не люблю форму, но тут как бы армия. Компромисс – если мы сидим в одном месте больше трех дней, форму (а также броник, разгрузку и берцы) я надеваю только на выход или дежурство. А так – нормальный боец в свитере и спортивных штанах. Очень четко разделено все на то, что необходимо для работы, а какие мелочи – на твое усмотрение. Нет вообще даже духа той армии, о которой десятилетиями складывали анекдоты. Вчера замминистра с охранником ночного клуба утром вместе мыли пол на базе. Сегодня они же плюс политолог уходят в ночь, навесив на себя всякие штуки, которые созданы для ускорения встречи грешника с Господом.

Это не советская армия. И не та украинская, которая была сразу после нее. Остался разве что грубоватый и очень уж нехитрый солдатский юмор. Ну, я потом что вспомню цензурного, отдельно напишу.

Зачем я писал все эти буквы? Да чтобы вот так сложно выразить простую мысль: воюют не две армии, воюют две РАЗНЫЕ армии. Разные в принципе. Потому результат предсказуем даже при таком количественном разрыве на старте. Тем более, что ВСУ активно работают над сокращением этого разрыва, и совсем не путем собственного размножения. Все будет Україна!

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