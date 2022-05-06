Есть многое, чему могли б научить: ВСУ могут обучать британских военных
Украинские военные имеют важный опыт — сражение с ВС РФ, использование уязвимостей врага, развертывание ПВО и РЭБ.
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Министр обороны Великобритании Бэн Уоллес считает, что украинские военные могут тренировать британских исходя из опыта ведения боевых действий против российской армии. Об этом сообщает The Times.
"Я не сомневаюсь, что украинцы могут многому нас научить. Вы определенно могли предвидеть, что украинский опыт будет использоваться для обучения наших сил", — заявил министр.
Уоллес также добавил, что, то как ВСУ воевали в 3-4 областях, как применяли средства радиоэлектронной борьбы, как использовали ПВО и находили уязвимости у ВС РФ является важным опытом для Соединенного Королевства.
Вместе с тем на данный момент неизвестно, как будет проходить обучение, и когда оно начнется — до завершения войны или после.
По словам министра обороны, ВС Британии каждый день учатся на ошибках российских войск. В ходе вторжения оказалось, что у ВС РФ проблемы цепочек поставок, оборудованием и ремонтом техники.
Также Уоллес не исключает возвращения британских солдат обратно в Украину для проведения обучения по применению противотанковых средств и дронов-камикадзе. До полномасштабного вторжения РФ, на территории Украины находилось около 100 военных, которые обучили 22 000 солдат ВСУ.
Напомним, в Минобороны Британии заявили, что вторжение РФ в Украину может обернуться для страны-агрессора во Вьетнам.
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