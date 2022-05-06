Есть многое, чему могли б научить: ВСУ могут обучать британских военных

Украинские военные имеют важный опыт — сражение с ВС РФ, использование уязвимостей врага, развертывание ПВО и РЭБ.

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Министр обороны Великобритании Бэн Уоллес считает, что украинские военные могут тренировать британских исходя из опыта ведения боевых действий против российской армии. Об этом сообщает The Times.

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"Я не сомневаюсь, что украинцы могут многому нас научить. Вы определенно могли предвидеть, что украинский опыт будет использоваться для обучения наших сил", — заявил министр.

Уоллес также добавил, что, то как ВСУ воевали в 3-4 областях, как применяли средства радиоэлектронной борьбы, как использовали ПВО и находили уязвимости у ВС РФ является важным опытом для Соединенного Королевства.

Вместе с тем на данный момент неизвестно, как будет проходить обучение, и когда оно начнется — до завершения войны или после.

По словам министра обороны, ВС Британии каждый день учатся на ошибках российских войск. В ходе вторжения оказалось, что у ВС РФ проблемы цепочек поставок, оборудованием и ремонтом техники.

Также Уоллес не исключает возвращения британских солдат обратно в Украину для проведения обучения по применению противотанковых средств и дронов-камикадзе. До полномасштабного вторжения РФ, на территории Украины находилось около 100 военных, которые обучили 22 000 солдат ВСУ.

Напомним, в Минобороны Британии заявили, что вторжение РФ в Украину может обернуться для страны-агрессора во Вьетнам.

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