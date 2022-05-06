Є багато чого, чого могли б навчити: ЗСУ можуть навчати британських військових

Українські військові мають важливий досвід — битву з ЗС РФ, використання вразливостей ворога, розгортання ППО та РЕБ.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес вважає, що українські військові можуть тренувати британських, виходячи з досвіду ведення бойових дій проти російської армії. Про це повідомляє The Times.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"Я не сумніваюся, що українці можуть багато чого нас навчити. Ви безперечно могли передбачити, що український досвід використовуватиметься для навчання наших сил", — заявив міністр.

Воллес також додав, що те, як ЗСУ воювали в 3-4 областях, як застосовували засоби радіоелектронної боротьби, як використовували ППО та знаходили вразливості в ЗС РФ, є важливим досвідом для Сполученого Королівства.

Водночас наразі невідомо, як проходитиме навчання, і коли воно розпочнеться — до завершення війни чи після.

За словами міністра оборони, ЗС Британії щодня навчаються на помилках російських військ. У ході вторгнення виявилося, що в ЗС РФ проблеми ланцюжків постачання, обладнання та ремонт техніки.

Також Воллес не виключає повернення британських солдатів назад в Україну для проведення навчання із застосування протитанкових засобів і дронів-камікадзе. До повномасштабного вторгнення РФ на території України перебували близько 100 військових, які навчали 22 000 солдатів ЗСУ.

Нагадаємо, у Міноборони Британії заявили, що вторгнення РФ в Україну може обернутися для країни-агресора на В'єтнам.

Раніше повідомлялося, що за даними ЗМІ, Борис Джонсон переконав Зеленського "дотиснути" Путіна, а не вести з ним переговори.