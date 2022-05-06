Є багато чого, чого могли б навчити: ЗСУ можуть навчати британських військових
Українські військові мають важливий досвід — битву з ЗС РФ, використання вразливостей ворога, розгортання ППО та РЕБ.
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Міністр оборони Великобританії Бен Воллес вважає, що українські військові можуть тренувати британських, виходячи з досвіду ведення бойових дій проти російської армії. Про це повідомляє The Times.
"Я не сумніваюся, що українці можуть багато чого нас навчити. Ви безперечно могли передбачити, що український досвід використовуватиметься для навчання наших сил", — заявив міністр.
Воллес також додав, що те, як ЗСУ воювали в 3-4 областях, як застосовували засоби радіоелектронної боротьби, як використовували ППО та знаходили вразливості в ЗС РФ, є важливим досвідом для Сполученого Королівства.
Водночас наразі невідомо, як проходитиме навчання, і коли воно розпочнеться — до завершення війни чи після.
За словами міністра оборони, ЗС Британії щодня навчаються на помилках російських військ. У ході вторгнення виявилося, що в ЗС РФ проблеми ланцюжків постачання, обладнання та ремонт техніки.
Також Воллес не виключає повернення британських солдатів назад в Україну для проведення навчання із застосування протитанкових засобів і дронів-камікадзе. До повномасштабного вторгнення РФ на території України перебували близько 100 військових, які навчали 22 000 солдатів ЗСУ.
Нагадаємо, у Міноборони Британії заявили, що вторгнення РФ в Україну може обернутися для країни-агресора на В'єтнам.
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