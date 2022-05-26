Пушилін анонсував референдум про входження "Л/ДНР" до складу РФ (відео)

За словами ватажка російських проксі, проведення "волевиявлення" буде доцільним після виходу ЗС РФ на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

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Референдум про входження "Л/ДНР" до складу Російської Федерації можуть провести після того, як ЗС РФ повністю захоплять території Донецької та Луганської областей. Про це ватажок проросійських бойовиків Денис Пушилін заявив в інтерв'ю "РІА Новини".

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За його словами, референдум про входження окупованих територій Донбасу до складу Росії є доцільним після виходу ЗС РФ на адміністративні кордони двох областей.

Крім того, Денис Пушилін стверджує, що підсумки фейкового волевиявлення "цілком очевидні та зрозумілі".

"Але підходити до них (референдумів — ред.) вже в практичній площині буде доцільно після того, коли ми вийдемо на конституційні кордони Донецької та Луганської народних республік", — продовжив глава "ДНР".

За словами Пушиліна, окупаційна влада поетапно забезпечить рублями тимчасово непідконтрольні Києву території через проблеми з готівкою. Ватажок "ДНР" також нарікає, що наступ ЗС РФ у північній частині Донецької області необхідно прискорювати.

"Для нас дуже важливим є північний напрямок. Саме зараз — у контексті постачання води, забезпечення водою міст Донецьк, Макіївка, Горлівка. Саме там, де зараз важка ситуація з водозабезпеченням… Нам ще потрібно мати запас часу, щоб відновити (водозабезпечення, — ред.) .) принаймні до холодної пори року, бо інакше ситуація може розгортатися вкрай складно", — продовжив Пушилін і попередив, що в окупованих містах можливе промерзання водних комунікацій.

[ + – ] Пушилін назвав умову для проведення референдуму про входження "Л/ДНР" до складу РФ

Нагадаємо, що Росія розпочала фактичну анексію Маріуполя, організувавши видачу російських паспортів жителям окупованого міста. За даними міськради, документи цивільні можуть отримати навіть без "громадянства ДНР".

Також повідомлялося, що ЗС РФ намагаються відновити наступ на Слов'янськ і повністю окупувати Лиман. Як стверджували в Генштабі ЗСУ, окупанти намагаються покращити свої позиції на Слов'янському напрямку, обстрілюючи прифронтові міста з артилерії та танків, а також встановити повний контроль над районним центром на півночі Донецької області.