В России назвали сроки проведения "референдумов" о присоединении областей Украины

Их намерены провести в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

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"Референдумы" о присоединении к России могут пройти на Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях в течение года. Об этом заявил член Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Сергей Цеков.

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О такой возможности регулярно заявляют российские чиновники и украинские коллаборанты. 31 мая так называемый "заместитель главы военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что область скоро войдет в состав России. Он уверен, что на соответствующем "референдуме" за это проголосуют до 70% населения.

За несколько дней до этого соответствующее заявление о "референдуме" сделал главарь донецких боевиков Денис Пушилин. Он считает, что "плебисцит" о вхождении "Л/ДНР" в состав РФ могут провести после того, как оккупанты полностью захватят территории Донецкой и Луганской областей.

30 мая стало известно, что в Южной Осетии решили отменить голосование по вопросу вступления оккупированного российскими войсками грузинского региона в состав Российской Федерации. Ранее "власти" Южной Осетии наметили "референдум" на 17 июля 2022 года.

В конце мая советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о том, что на 11 сентября россияне запланировали референдум о восстановлении "мини-СССР": голосование должно одновременно пройти в Беларуси, на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей и, возможно, в Абхазии и Южной Осетии. Эту дату — очередную годовщину терактов в США — в России выбрали специально, чтобы "наступить американцам на больную мозоль". При этом чиновник сделал ремарку о том, что эти данные пока официально не подтверждены.

В США заявили о том, что усилят санкции против России в случае, если оккупированная Херсонская область будет присоединена к РФ.