У Росії назвали терміни проведення "референдумів" щодо приєднання областей України

Їх мають намір провести у Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

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"Референдуми" про приєднання до Росії можуть відбутися на Донбасі, а також у Херсонській та Запорізькій областях протягом року. Про це заявив член Комітету з міжнародних справ Ради Федерації РФ Сергій Цеков.

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Про таку можливість регулярно заявляють російські чиновники та українські колаборанти. 31 травня так званий "заступник голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області Кирило Стремоусов заявив, що область незабаром увійде до складу Росії. Він упевнений, що на відповідному референдумі за це проголосують до 70% населення.

За кілька днів до цього відповідну заяву про "референдум" зробив ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін. Він вважає, що плебісцит про входження "Л/ДНР" до складу РФ можуть провести після того, як окупанти повністю захоплять території Донецької та Луганської областей.

30 травня стало відомо, що у Південній Осетії вирішили скасувати голосування щодо вступу окупованого російськими військами грузинського регіону до складу Російської Федерації. Раніше "влада" Південної Осетії призначала "референдум" на 17 липня 2022 року.

Наприкінці травня радник голови Офісу президента України Олексій Арестович повідомив про те, що на 11 вересня росіяни запланували референдум про відновлення "мініСРСР": голосування має одночасно пройти в Білорусі, на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей і, можливо, в Абхазії та Південної Осетії. Цю дату — чергову річницю терактів у США — у Росії вибрали спеціально, щоб "наступити американцям на хворий мозоль". При цьому чиновник зробив ремарку про те, що ці дані поки що офіційно не підтверджені.

У США заявили про те, що посилять санкції проти Росії у разі, якщо окупована Херсонська область буде приєднана до РФ.