РФ не обговорюватиме статус Запорізької та Херсонської областей у мирній угоді, — росЗМІ

Високопоставлене джерело заявило російським журналістам, що це також стосується статусу окупованого Донбасу та Криму.

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У майбутній російсько-українській мирній угоді Кремль не збирається обговорювати статус Запорізької та Херсонської областей, а також статус окупованих територій Донбасу та Криму. Про це заявило високопоставлене джерело російському виданню "Известия".

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Також джерело заявило "Известия", що Росія нібито була готова припинити війну після зустрічі двох делегацій на переговорах у Туреччині 29 березня. Джерело стверджує, що Путін був готовий до такого кроку, але "на Україну натиснув Захід і Київ відкликав свої пропозиції" у мирній угоді.

Він також заявив, що переговори Києва та Москви зараз неможливі, "поки Зеленський не вирішить відновити контакти на рівні переговорних груп".

Нагадаємо, 1 червня у Кремлі заявили, що "референдум" про приєднання до Росії Запорізької, Херсонської та на Донбасі може пройти протягом року. Про таке прагнення окупанти повідомляли неодноразово. 31 травня глава окупаційної адміністрації в Херсонській області Кирило Стремоусов сказав, що регіон стане суб'єктів РФ найближчим часом.

26 травня глава бойовиків "ДНР" Денис Пушилін анонсував референдум про входження до складу РФ "Л/ДНР". З його слів, це відбудеться після виходу армії Росії на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

4 червня радник голови ОП Михайло Подоляк пояснив, чому Україна не веде переговори з Росією. За його словами, у Кремлі не хочуть йти на поступки, користуючись чисельною перевагою своїх військ на Донбасі.