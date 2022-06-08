Військовий експерт розповів про три завдання української армії у Сєвєродонецьку

За словами Олександра Мусієнка, українська армія має зміцнитися на всіх можливих позиціях, запобігти оточенню міста і не втратити контроль над трасою Лисичанськ-Бахмут.

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Нині українська армія в Луганській області має три основні завдання. Про це у коментарі Фокусу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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У Сєвєродонецьку Луганської області тривають тяжкі вуличні бої. За прогнозами британської розвідки, українська армія мала відступити, але внаслідок кількох успішних контратак зуміла зупинити просування російських сил у місті.

У зв'язку з цим перед ЗСУ стоїть три головні завдання, вважає Мусієнко.

"По-перше, зміцнитися на тих позиціях, де вони можуть. Швидше за все, у промзоні заводу "Азот", і звідти, чекаючи резерви, які весь час підходять, намагаються виходити в контратакувальні рейди з метою завдати якомога більших втрат противнику", — сказав військовий експерт.

По-друге, утримати фланги на північ і південь від Сєвєродонецька, щоб запобігти оточенню міста.

"По-третє, не дати припинити логістичне забезпечення українських сил, тобто не втратити контроль над трасою Лисичанськ-Бахмут, по якій іде постачання українських військових і донедавна йшла евакуація цивільних", — уточнив він.

Докладніше про ситуацію в Луганській області Фокус розповідав у статті "Бої, як у Сталінграді. Особливості оборони Сєвєродонецька та три завдання ЗСУ".

Раніше Фокус писав, що в бомбосховищах "Азоту" в Сєвєродонецьку знаходяться сотні людей. За таких умов у місті залишається не більше десяти тисяч мешканців. Частина виїхала на підконтрольні уряду України території, інша — в окупацію чи Росію.

Нагадаємо, ЗСУ можуть відійти від Сєвєродонецька, РФ кинула всі сили для його захоплення до 10 червня.