У Росії повідомили про удар по штабу ПВК "Вагнера" у Луганській області

У мережі з'явилася інформація про нібито загибель засновника "вагнерівців" Євгена Пригожина. Удару, за словами російських воєнків, було завдано за допомогою HIMARS.

У тимчасово окупованому місті Попасна Луганської області було завдано удару по штабу російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера". Раніше один із російських блогерів, який називає себе військовим кореспондентом, публікував фотографію ворожого угрупування у цьому регіоні. Про факт пораження бази "Вагнера" у неділю, 14 серпня, повідомив російський журналіст Юрій Котьонок.

За словами автора публікації по одному з розташувань "вагнерівців" у Попасній було завдано удару. Котьонок, з посиланням на джерела на Донбасі, стверджує, що атака була зроблена за допомогою американських реактивних систем залпового вогню HIMARS. При цьому так званий військкор пише, що в проукраїнських джерелах поширюється інформація щодо можливої загибелі засновника ПВК Євгена Пригожина, якого пов'язують із президентом РФ Володимиром Путіним. Сам Котьонок ці дані не підтвердив.

Додамо, що 8 серпня телеграм-канал "Воєнкор Середа" опублікував у своєму телеграм-каналі фотографії можливої бази "Вагнера" у Попасній, де він, судячи з знімків, спілкувався з Євгеном Пригожиним.

Офіційно українська сторона повідомлення про можливий удар по базі ПВК "Вагнера" не повідомляла". На момент публікації пост "військора Середи" був видалений.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російська приватна військова компанія "Вагнер" завербувала в колоніях на території 17 регіонів РФ щонайменше 1,5 тисяч ув'язнених для участі у повномасштабній війні проти України.

Також ми писали про те, як Євген Пригожин особисто відвідував колонії з метою вербування ув'язнених у "ЧВК Вагнера".