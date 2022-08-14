В России сообщили об ударе по штабу ЧВК "Вагнера" в Луганской области

В сети появилась информация о якобы гибели основателя "вагнеровцев" Евгения Пригожина. Удар, по словам российских военкоров, был нанесен при помощи HIMARS.

Во временно оккупированном городе Попасная Луганской области был нанесен удар по штабу российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнера". Ранее один из российских блогеров, который называет себя военным корреспондентом, публиковал фотографию вражеской группировки в этом регионе. О факте поражения базы "Вагнера" в воскресенье, 14 августа, сообщил российский журналист Юрий Котенок.

По словам автора публикации по одному из расположений "вагнеровцев" в Попасной был нанесен удар. Котенок, со ссылкой на источники на Донбассе, утверждает, что атака была произведена при помощи американских реактивных систем залпового огня HIMARS. При этом так называемый военкор пишет, что в проукраинских источниках распространяется информация касательно возможной гибели основателя ЧВК Евгения Пригожина, которого связывают с президентом РФ Владимиром Путиным. Сам Котенок эти данные не подтвердил.

Добавим, что 8 августа телеграм-канал "Военкор Среда" опубликовал в своем телеграм-канале фотографии возможной базы "Вагнера" в Попасной, где он, судя по снимкам, общался с Евгением Пригожиным.

Официально украинская сторона сообщения о возможном ударе по базе ЧВК "Вагнера" не сообщала". На момент публикации пост "военкора Среды" был удален.

Напомним, недавно стало известно, что российская частная военная компания "Вагнер" завербовала в колониях на территории 17 регионов РФ по меньшей мере 1,5 тысячи заключенных для участия в полномасштабной войне против Украины.

Также мы писали о том, как Евгений Пригожин лично посещал колонии с целью вербовки заключенных в "ЧВК Вагнера".