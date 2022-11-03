СБУ задержала под Черкассами чиновника, который оправдывал убийства украинцев (фото, видео)

Подозреваемый, который имеет отношение к учету граждан-призывников, призывал помогать ВС РФ в случае захвата области.

Related video

Служба безопасности сообщила о разоблачении и задержании чиновника в Черкасской области, который оправдывал вторжение ВС РФ и гибель мирных граждан в результате обстрелов. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, подозреваемым оказался чиновник в Черкасской области, который имеет отношение к учету граждан призывного возраста.

Мужчина, как утверждают в СБУ, оправдывал ракетные удары по украинским городам и убийства мирных граждан, а также призывал помогать ВС РФ в захвате региона. Помимо этого, подозреваемый отрицал причастность российских солдат к совершению военных преступлений в Буче.

После полномасштабного вторжения ВС РФ, по данным силовиков, чиновник "развернул" агитацию в поддержку оккупантов, а деструктивные "тезисы" распространял среди собственного окружения и коллег по работе.

"Во время обыска при содействии руководства учреждения, где работал фигурант, правоохранители обнаружили у злоумышленника мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности. Идет досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступной деятельности против госбезопасности Украины", — говорится в сообщении СБУ.

Чиновнику предъявлено подозрение по ч.1 и ч.3 ст. 436-2 Уголовного кодекса — "Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников". Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

[ + – ] СБУ задержала чиновника, который оправдывал вторжение ВС РФ и убийства мирных украинцев

Отметим, что ранее СБУ предъявила подозрение дочери экс-министра обороны Украины. Алена Лебедева, по данным правоохранителей, руководила предприятиями, которые поставляли товары и оборудование для оборонно-промышленного комплекса РФ.

Также сообщалось, что контрразведка СБУ разоблачила российскую шпионку, которая пыталась втереться в доверие оперативникам и проникнуть в негласный аппарат спецслужбы.